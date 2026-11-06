به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیدمهدی میرباقری شاهرودی در مطلبی که در فضای مجازی منتشر کرد، به تبیین مفهوم فتح و پیروزی و مسیر تحقق آن در منظومه آیات قرآن کریم پرداخت و با اشاره به ماجرای جنگ بدر، به تشریح تفاوت میان خواسته مؤمنان و اراده الهی در مواجهه با دشمن پرداخت.

وی در این یادداشت با تأکید بر اینکه مسیر مبارزه نباید بر اساس دستیابی به منافع و غنائم زودهنگام تعیین شود، آورده است: اگر در مبارزه با دشمن، مسیر آسان را دنبال کنیم و با عجله به‌دنبال غنائم زودهنگام باشیم، خدای متعال ما را از میان برمی‌دارد و گروه دیگری را که چنین رویکردی ندارند، جایگزین ما می‌کند.

آیت الله میرباقری شاهرودی با بیان اینکه اراده الهی بر رویارویی مؤمنان با جریان سرسخت و مسلح دشمن قرار گرفته است، تصریح کرده است: اراده خدای متعال بر این است که مؤمنان را در میدان نبرد با جریان سرسخت و مسلح دشمن روبه‌رو کند تا به دست آنان، پرچم باطل بر زمین بیفتد؛ هرچند برخی از مؤمنان چنین مسیری را نمی‌پسندند و به‌دنبال راه آسان‌تر هستند.

نماینده مردم استان سمنان در مجلس خبرگان رهبری در ادامه، برای تبیین این موضوع به آیه هفتم سوره مبارکه انفال اشاره کرده و نوشته است: «وَإِذْ یَعِدُکُمُ اللّهُ إِحْدَی الطَّائِفَتَیْنِ أَنَّهَا لَکُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَیْرَ ذَاتِ الشَّوْکَةِ تَکُونُ لَکُمْ وَیُرِیدُ اللّهُ أَن یُحِقَّ الْحَقَّ بِکَلِمَاتِهِ وَیَقْطَعَ دَابِرَ الْکَافِرِینَ».

در ترجمه این آیه آمده است: خداوند به شما وعده داد که یکی از دو گروه کاروان تجاری یا لشکر مسلح قریش نصیب شما خواهد شد، اما شما دوست داشتید گروه غیرمسلح در اختیار شما قرار گیرد؛ در حالی که خداوند می‌خواست حق را با کلمات خود تحقق بخشد و ریشه کافران را قطع کند.

وی با اشاره به درس‌های این آیه از واقعه جنگ بدر، تأکید کرده است: اگر در مسیر مبارزه تا رسیدن به فتح، از رویارویی با جریان سرسخت و مسلح دشمن (ذَاتِ الشَّوْکَةِ) روی‌گردان شویم و با شتاب به‌دنبال دستیابی به امکانات مادی و غنائم زودهنگام باشیم، خدای متعال ما را کنار می‌زند و گروه دیگری را جایگزین می‌کند تا حق را در عالم اقامه کنند.

این یادداشت با محوریت تبیین نسبت میان دشواری‌های مسیر مبارزه، تحقق اراده الهی و مفهوم واقعی پیروزی، بر این نکته تأکید دارد که فتح و نصرت را نباید صرفاً در دستاوردهای مادی و منافع زودگذر جست‌وجو کرد.