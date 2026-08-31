به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سیداحمد میرعمادی شامگاه دوشنبه در اجتماع مردم شهرستان سمنان به مناسبت میلاد پیامبر اکرم(ص) و امام صادق(ع)، با اشاره به ویژگیهای پیامبر اسلام(ص) اظهار داشت: در قرآن کریم حدود ۴۰۰ آیه درباره اوصاف و ویژگیهای پیامبر اکرم(ص) وجود دارد که عصاره این اوصاف را میتوان در دو ویژگی صلابت و نفوذناپذیری در برابر کفار و دشمنان و مهربانی و محبت در میان مؤمنان خلاصه کرد.
وی با استناد به آیه ۲۹ سوره فتح و آیه ۱۲۸ سوره توبه افزود: پیامبر اعظم(ص) در برابر کفار و دشمنان سرسخت و شدید و در برابر مؤمنان مهربان و رئوف بود.
این مدرس حوزه با اشاره به خواسته مردم در تجمعات اقتدار شبانه بیان کرد: ملت ایران میخواهد بار دیگر زیر بار سلطه آمریکا نرود، استقلال خود را حفظ کند و از قاتل رهبر شهید خود انتقام بگیرد.
میرعمادی آمریکا را «قاتل رهبر شهید، جنگ افروز، تروریست و تروریست پرور، مداخلهگر، انحصارطلب، زورگو و زیاده خواه» توصیف کرد و ادامه داد: آمریکا حامی رژیم کودک کش صهیونیستی، فاسد، شرور و پیمان شکن است و از این رو ستیز با آمریکا یک اصل قرآنی و عقلی است.
وی با تأکید بر ضرورت حرکت در مسیر ایران قوی و پیشرفته تصریح کرد: نباید ضعفها و مشکلات را برجسته کنیم و نباید از ماندن در میدان و ادامه مسیر خسته شویم.
میرعمادی خاطرنشان کرد: با تبعیت از ولایت و رهبری، حمایت و پشتیبانی از نیروهای مسلح و تأکید بر حفظ وحدت و انسجام اجتماعی میتوان مسیر پیشرفت و اقتدار کشور را با قدرت ادامه داد.
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