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۹ شهریور ۱۴۰۵، ۲۰:۲۹

میرعمادی: مسیر ایران قوی از وحدت و تبعیت از رهبری می‌گذرد

میرعمادی: مسیر ایران قوی از وحدت و تبعیت از رهبری می‌گذرد

سمنان- مدرس حوزه و مفسر قرآن با تأکید بر ضرورت حرکت در مسیر ایران قوی و پیشرفته گفت: نباید با برجسته‌سازی مشکلات از میدان خارج شویم، بلکه باید با حفظ وحدت مسیر اقتدار را ادامه دهیم.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیداحمد میرعمادی شامگاه دوشنبه در اجتماع مردم شهرستان سمنان به مناسبت میلاد پیامبر اکرم(ص) و امام صادق(ع)، با اشاره به ویژگی‌های پیامبر اسلام(ص) اظهار داشت: در قرآن کریم حدود ۴۰۰ آیه درباره اوصاف و ویژگی‌های پیامبر اکرم(ص) وجود دارد که عصاره این اوصاف را می‌توان در دو ویژگی صلابت و نفوذناپذیری در برابر کفار و دشمنان و مهربانی و محبت در میان مؤمنان خلاصه کرد.

وی با استناد به آیه ۲۹ سوره فتح و آیه ۱۲۸ سوره توبه افزود: پیامبر اعظم(ص) در برابر کفار و دشمنان سرسخت و شدید و در برابر مؤمنان مهربان و رئوف بود.

این مدرس حوزه با اشاره به خواسته مردم در تجمعات اقتدار شبانه بیان کرد: ملت ایران می‌خواهد بار دیگر زیر بار سلطه آمریکا نرود، استقلال خود را حفظ کند و از قاتل رهبر شهید خود انتقام بگیرد.

میرعمادی آمریکا را «قاتل رهبر شهید، جنگ‌ افروز، تروریست و تروریست پرور، مداخله‌گر، انحصارطلب، زورگو و زیاده‌ خواه» توصیف کرد و ادامه داد: آمریکا حامی رژیم کودک‌ کش صهیونیستی، فاسد، شرور و پیمان‌ شکن است و از این رو ستیز با آمریکا یک اصل قرآنی و عقلی است.

وی با تأکید بر ضرورت حرکت در مسیر ایران قوی و پیشرفته تصریح کرد: نباید ضعف‌ها و مشکلات را برجسته کنیم و نباید از ماندن در میدان و ادامه مسیر خسته شویم.

میرعمادی خاطرنشان کرد: با تبعیت از ولایت و رهبری، حمایت و پشتیبانی از نیروهای مسلح و تأکید بر حفظ وحدت و انسجام اجتماعی می‌توان مسیر پیشرفت و اقتدار کشور را با قدرت ادامه داد.

کد مطلب 6933499

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