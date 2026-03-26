اراده الهی از جنگ بدر تا رمضان؛ «یاری رسانان خداوند» پیروز نبردند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید مهدی میرباقری شاهرودی در فضای مجازی ایتای خود مطلب مهمی درباره جنگ رمضان و همچنین مقاومت ملت مقاوم ایران اسلامی در برابر دشمنان منتشر کرد که متن آن به این شرح است:

در میدان مبارزه با دشمن، گاهی ما چیزی می‌خواهیم و خدای متعال چیز دیگری می‌خواهد. ما باید خواست خدا را مقدم بداریم و به آن راضی باشیم.

در جنگ‌ بدر، عده‌ای از مسلمانان دوست داشتند که فقط کاروان تجاری را مصادره کنند و به یک نتیجۀ آسان برسند! اما خداوند می‌خواست کار دیگری در عالَم انجام دهد و حق را پیروز کند: ﴿یُریدُ اللَّهُ أَنْ یُحِقَّ الْحَقَّ بِکَلِماتِهِ﴾. خداوند این پیامبر را نیاورده بود که صرفاً یک کاروان تجاری بگیرد! خداوند می‌خواست جنگ بزرگی شکل بگیرد و عقبۀ کفار ضربۀ بسیار سختی بخورد.

در جنگ بدر، اگر حضرت می‌رفتند و فقط کاروان تجاری را می‌گرفتند، مشرکین دوباره برای پس گرفتن اموالشان لشکرکشی می‌کردند، و اتفاق مهمّی به نفع اسلام نمی‌افتاد.

داستان بدر این‌گونه شروع شده که مشرکین، اموال مسلمان‌ها را در مکه مصادره کردند. وقتی به نبی‌اکرم(ص) خبر رسید که کاروان تجاری قریش در حال عبور از مسیر مدینه است، ایشان مهیا شدند که آن کاروان تجاری را به‌جای اموالِ غصب‌شدۀ مسلمان‌ها مصادره کنند و با قریش مقابله‌به‌مثل کنند.

خداوند به پیامبر وعده داد که شما به یکی از این دو دسته پیروز می‌شوید؛ یا بر کاروان تجاری پیروز می‌شوید و اموال تجاری به دست شما می‌آید، یا با کاروان نظامی آنها مواجه می‌شوید و غنائم جنگ نصیبتان می‌شود. ﴿وَ إِذْ یَعِدُکُمُ اللَّهُ إِحْدَی الطَّائِفَتَیْنِ أَنَّها لَکُمْ﴾(سورۀ انفال، آیۀ ۶).

در این صحنه، عده‌ای از مسلمانان دوست داشتند که کاروان تجاری را مصادره کنند تا کار به‌راحتی تمام شود. ﴿وَ تَوَدُّونَ أَنَّ غَیْرَ ذاتِ الشَّوْکَةِ تَکُونُ لَکُمْ﴾(انفال:۷)؛ شما دلتان می‌خواست به آن کاروانی دست پیدا کنید که خار ندارد و مشکلی سر راهش نیست؛ می‌خواستید به یک نتیجه آسان برسید.

اما خدا می‌خواهد کار دیگری در عالَم بکند؛ او می‌خواهد حق پیروز شود؛ ﴿یُریدُ اللَّهُ أَنْ یُحِقَّ الْحَقَّ بِکَلِماتِهِ﴾. او که این پیامبر را نیاورده که صرفاً یک کاروان تجاری بگیرد. خداوند می‌خواهد عقبه کفار را بزند و استمرار آنها را قطع کند؛ ﴿وَ یَقْطَعَ دابِرَ الْکافِرینَ﴾. خدای متعال دارد با نبی اکرم(ص) کاری را شروع می‌کند که به ظهور ختم می‌شود.

البته آن هم حق بود، نه اینکه حق نبود. اگر مسلمان‌ها می‌رفتند و کاروان تجاری را هم می‌گرفتند، حقشان بود، ولی این کجا و آن کجا؟! خداوند می‌فرماید ما دنبال کار بزرگی هستیم و می‌خواهیم کار بزرگی را به دست شما رقم بزنیم؛ ما می‌خواهیم شما را بر بنی‌امیه پیروز کنیم؛ می‌خواهیم اینجا شما را یک مرحله بر ابوسفیان و لشکر ابوسفیان پیروز کنیم. بعد هم می‌خواهیم شما را در آخرالزمان به دست حضرت مهدی(عج) بر سفیانی پیروز کنیم ﴿لِیُحِقَّ الْحَقَّ وَ یُبْطِلَ الْباطِلَ﴾.

گاهی ما خیال می‌کنیم این چیزهایی که این روزها هست، آن موقع نبوده! فکر می‌کنیم چون پیامبر خدا معصوم بوده، همه راحت دنبال او حرکت می‌کردند، اما این‌گونه نیست.

در این صحنه آنهایی که عظمت راه را نمی‌دیدند و آنهایی که آماده نبودند تا در این مسیر بزرگ جان خود را بدهند، می‌گفتند برویم کاروان تجاری را بگیریم که دردسر ندارد! به همین جهت عده‌ای با حضرت مجادله می‌کردند ﴿یُجادِلُونَکَ فِی الْحَقِّ بَعْدَ ما تَبَیَّنَ﴾(انفال:۶) و از جنگیدن با قریش کراهت داشتند ﴿وَ إِنَّ فَریقاً مِنَ الْمُؤْمِنینَ لَکارِهُونَ﴾(انفال:۵).

وقتی پیامبر به‌سمت حق بیرون می‌آیند، تو باید برای هر شرایطی آماده باشی؛ دیگر نباید تعلقاتی داشته باشی که در صحنه مزاحم تو بشود. گیرم که حضرت تو را به‌سمت موت و شهادت می‌برند؛ وقتی پیامبر خدا جلودار است، باید با سر بروی.

در جنگ بدر، اگر حضرت می‌رفتند و کاروان تجاری را می‌گرفتند، دوباره جنگ‌های بعدی بود و چیزی اتفاق نمی‌افتاد؛ آنها برای پس گرفتن اموالشان لشکرکشی می‌کردند و همین می‌شد. گاهی ما چیزی می‌خواهیم و خدای متعال چیز دیگری می‌خواهد. اما ما باید خواست خدا را مقدم بداریم و تسلیم و راضی باشیم.