به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی‌اصغر ابراهیمی‌فرد در خطبه‌های نماز جمعه مانه که در مسجد جامع شهر پیش‌قلعه ایراد شد، اظهار کرد: تفکر فمینیستی و نگاه محدود سنتی، دو دیدگاه افراطی و تفریطی درباره حضور اجتماعی زنان هستند؛ اما منطق اسلام زن را میان دوگانه حضور اجتماعی یا حفظ عفاف در محدودیت خانه گرفتار نمی‌کند.

وی افزود: اسلام نه خانه‌نشینی و انزوای زن را شرط دینداری می‌داند و نه بی‌عفتی را لازمه اشتغال و فعالیت اجتماعی می‌داند.

امام جمعه مانه با اشاره به سرگذشت دختران شعیب در قرآن تصریح کرد: این الگو نشان می‌دهد که زن می‌تواند در عین حفظ حریم الهی، حضوری مؤثر، آگاهانه و عزتمندانه در جامعه داشته باشد و این مسئله خط بطلانی بر تصور نادرست تعارض توانمندی زن با حفظ حجاب است.

ابراهیمی‌فرد با تأکید بر اینکه در اسلام، قضاوت و ارزیابی زن بر اساس هویت انسانی، شخصیت فکری، دانش، مهارت و عملکرد اوست، گفت: تفکر محدود قدیمی معتقد بود زن نباید کار و تأثیر اجتماعی داشته باشد و تفکر غربی نیز عفت و حجاب را مانع حضور اجتماعی زن می‌داند، اما اسلام الگوی سومی ارائه کرده است.

ابراهیمی‌فرد در ادامه با گرامیداشت یاد شهید حسن تهرانی مقدم تصریح کرد: امروز راهبرد اقتدار و امنیت کشور با حرکت شخصیت‌هایی مانند شهید تهرانی مقدم رقم خورده است و اگر تلاش نسل نخست مهندسان نبود، امروز در این جایگاه راهبردی قرار نداشتیم.

وی با اشاره به بیانات امام خامنه‌ای در توصیف شهید تهرانی مقدم گفت: ایشان دانشمند، فرمانده و مدیر تراز بودند، اما در کنار همه این جایگاه‌ها، انسانی سراپا اخلاص، پارسا و اهل دعا بود و ما وظیفه داریم میراث این شهید را با گسترش الگوی خودباوری و نوآوری در همه عرصه‌ها پاس بداریم.

امام جمعه مانه در ادامه با انتقاد از برخی سیاست‌های کنترلی در حوزه سوخت گفت: سیاست‌های کنترلی زمانی قابل دفاع است که مردم عادی قربانی اجرای آن نشوند؛ اگر طرح حذف کارت جایگاه‌های سوخت به محدود شدن قاچاق کمک می‌کند درست است، اما اگر بیمار، کارمند بین‌شهری یا فرهنگی در مسیر مانده و بدون سوخت بمانند، باید اصلاح شود.

ابراهیمی‌فرد با تأکید بر اینکه سیاست خوب متخلف را هدف قرار می‌دهد نه همه مصرف‌کنندگان را، از دولت خواست سیاست‌های بالادستی خود را در این زمینه بازطراحی کند.

وی همچنین با تقدیر از رئیس کل دادگستری و دادستان خراسان شمالی برای پیگیری موضوع سیمان سمنگان، اظهار کرد: ۲۰ سال است مراجع ما گرفته شده و با تخصیص آب منطقه‌ای که می‌توانست باعث رشد اقتصادی و کشاورزی شود، شاهد تضییع حقوق مردم هستیم و انتظار داریم مسئولان در این زمینه محکم بایستند و کوتاهی‌های گذشته را تعیین تکلیف کنند.

امام جمعه مانه در پایان با اشاره به پیام‌های راهبردی رهبر معظم انقلاب در دیدار با فرماندهان نظامی، بازدارندگی حداکثری و وحدت ملی را از مهم‌ترین این پیام‌ها برشمرد و گفت: امروز بازدارندگی یکپارچه میان مسئولان، مردم و نیروهای مسلح شکل گرفته و با دستور رهبری و وحدت ملی، پایان جنگ را مشخص خواهیم کرد.