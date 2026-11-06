به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا فایق رستمی در خطبه‌های نماز جمعه سنندج با اشاره به فراز و نشیب‌های سال‌های پس از انقلاب اسلامی اظهار کرد: مردم ایران در مقاطع مختلف، از جنگ تحمیلی هشت‌ساله و فشارهای اقتصادی گرفته تا جنگ‌های اخیر و حضور ۲۵۲ شبه در میدان، پایداری و وفاداری خود را به کشور به نمایش گذاشته‌اند.

وی افزود: چنین سطحی از صبر، مقاومت و ایستادگی در برابر فشارهای گسترده، ملت ایران را در جایگاه ویژه‌ای قرار داده و شایسته است مسئولان این سرمایه ارزشمند اجتماعی را قدر بدانند.

امام جمعه سنندج با تأکید بر ضرورت توجه جدی به وضعیت معیشتی مردم، تصریح کرد: کاهش مشکلات اقتصادی، حمایت از اقشار کم‌برخوردار و فراهم کردن زمینه توسعه کشور باید در اولویت برنامه‌های مسئولان قرار گیرد.

ماموستا رستمی همچنین امانت‌داری، مردم‌داری، دلسوزی و خدمتگزاری صادقانه را از ویژگی‌های ضروری مدیران دانست و بر ضرورت پرهیز از جناح‌بندی‌های سیاسی در مسیر خدمت به جامعه تأکید کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، ۱۳ آبان را نمادی از ایستادگی ملت ایران در برابر ظلم و استکبار عنوان کرد و گفت: این روز فراتر از یک مناسبت تقویمی، بخشی ماندگار از تاریخ مبارزات ملت ایران و یادآور تقابل حق با باطل است.

امام جمعه سنندج در ادامه با اشاره به اجرای طرح سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۴۰۵، خواستار مشارکت و همکاری مردم در اجرای دقیق این طرح شد و خاطرنشان کرد: اطلاعات حاصل از سرشماری می‌تواند مبنای شناخت ظرفیت‌ها، نیازسنجی و برنامه‌ریزی اصولی برای آینده کشور قرار گیرد.