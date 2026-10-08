ماموستا رستمی: امنیت، پایه حرکت کردستان در مسیر توسعه و آبادانی است

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا فایق رستمی ظهر پنجشنبه در مراسم تجلیل از کارکنان نمونه پلیس راهور استان کردستان که به مناسبت هفته فراجا برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا اظهار کرد: امنیت و آرامش امروز کشور حاصل فداکاری افرادی است که برای دفاع از سرزمین و مردم از جان خود گذشتند.

وی با اشاره به رشادت‌های رزمندگان در دوران دفاع مقدس افزود: آنچه موجب ایستادگی نیروهای کشور در برابر دشمن شد، برخورداری از ایمان، اعتقاد و روحیه مقاومت بود و همین ویژگی‌ها نقش مهمی در حفظ عزت و استقلال کشور داشت.

امام جمعه سنندج، مأموریت نیروهای نظامی و انتظامی را فراتر از حوزه دفاعی دانست و عنوان کرد: این نیروها همزمان در عرصه دفاع از کشور، برقراری امنیت و خدمت‌رسانی به مردم فعالیت می‌کنند و نتیجه این تلاش‌ها باید در آرامش و آسایش جامعه نمود پیدا کند.

ماموستا رستمی ادامه داد: نیروهای نظامی و انتظامی در بسیاری از مأموریت‌ها بدون توجه به ساعت و شرایط، در میدان حضور دارند و استمرار این خدمت‌رسانی نشان‌دهنده اهمیت مسئولیتی است که بر عهده گرفته‌اند.

وی با بیان اینکه خدمت به مردم ارزش و جایگاه ویژه‌ای دارد، گفت: تلاش برای حفظ امنیت و خدمت به انسان‌ها را می‌توان از جلوه‌های مهم جهاد دانست و کسانی که در این مسیر فعالیت می‌کنند، شایسته قدردانی هستند.

مردم سرمایه اصلی کشور

امام جمعه سنندج با تأکید بر ضرورت توجه مسئولان به مطالبات مردم بیان کرد: مردم در مقاطع مختلف پای کشور ایستاده‌اند و در شرایط دشوار نیز از میدان خارج نشده‌اند، بنابراین مسئولان باید خدمت به مردم را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهند.

وی افزود: مردم در جریان تحولات و حوادث ماه‌های اخیر نیز با وجود فشارها و مشکلات، پای کشور ایستادند و این همراهی مسئولیت دستگاه‌های اجرایی و خدمتگزار را برای پاسخگویی و ارائه خدمات بیشتر سنگین‌تر می‌کند.

ماموستا رستمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فشارهای اقتصادی و تحریم‌ها اظهار کرد: یکی از عرصه‌هایی که دشمن برای ایجاد فشار بر کشور دنبال می‌کند، حوزه اقتصاد و معیشت مردم است و در چنین شرایطی باید با هوشیاری و برنامه‌ریزی اجازه نداد فشارهای خارجی مانع حرکت کشور شود.

وی بر استفاده از ظرفیت‌های داخلی تأکید کرد و گفت: ایران از منابع و توانمندی‌های فراوانی برخوردار است و بهره‌گیری صحیح از این ظرفیت‌ها می‌تواند بخشی از مشکلات اقتصادی را برطرف کند.

امام جمعه سنندج خاطرنشان کرد: خدمت صادقانه به مردم، استفاده درست از امکانات و ظرفیت‌های کشور و تلاش برای تقویت زیرساخت‌ها باید به صورت همزمان دنبال شود تا مسیر توسعه و آبادانی کشور با قدرت بیشتری ادامه پیدا کند.