به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مسعود داودی در خطبه‌های نماز جمعه فومن با اشاره به سالروز ۱۳ آبان و حضور باشکوه مردم در راهپیمایی این روز اظهار کرد: راهپیمایی ۱۳ آبان امسال به برکت حضور و بصیرت نسل جوان، نوجوانان، دانش‌آموزان، معلمان، مردم و مسئولان با شکوه و عظمت برگزار شد.

وی با قدردانی از حضور مردم و دست‌اندرکاران برگزاری این مراسم افزود: مردم شهرستان فومن نیز یکی از باشکوه‌ترین راهپیمایی‌های ۱۳ آبان را رقم زدند که لازم است از دانش‌آموزان، معلمان، مجموعه آموزش و پرورش و مسئولانی که در هماهنگی این حرکت نقش داشتند، قدردانی کنیم.

صیانت از فرهنگ عمومی نیازمند برنامه‌ریزی است

امام جمعه فومن با اشاره به ۱۴ آبان، روز فرهنگ عمومی، فرهنگ را یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های هویت و شخصیت جوامع دانست و بیان کرد: فرهنگ مقوله‌ای گسترده است که در شئون مختلف زندگی انسان، از رفتار و گفتار گرفته تا رعایت حقوق دیگران، بهداشت محیط و روابط اجتماعی تأثیرگذار است.

داودی با بیان اینکه بی‌توجهی به نظافت محیط عمومی و رعایت حقوق شهروندان از مصادیق ضعف فرهنگ عمومی است، گفت: ممکن است فردی در خانه خود نظافت را رعایت کند، اما در محیط عمومی زباله بریزد یا در فضایی که دیگران نیازمند آرامش هستند، با صدای بلند صحبت کند؛ این رفتارها نشان‌دهنده ضرورت تقویت فرهنگ مسئولیت‌پذیری اجتماعی است.

وی با اشاره به تعدد تعاریف ارائه‌شده از فرهنگ افزود: هر جامعه‌ای متناسب با هویت تاریخی، ملی و اعتقادی خود دارای فرهنگ عمومی است و در جامعه اسلامی نیز بسیاری از سنت‌ها و مناسبت‌های دینی، از جمله فرهنگ عزاداری و پاسداشت اهل‌بیت (ع)، به بخشی از هویت عمومی مردم تبدیل شده است.

امام جمعه فومن با تأکید بر نقش شورای فرهنگ عمومی در رصد آسیب‌ها و انحرافات فرهنگی تصریح کرد: این شوراها باید مسائل فرهنگی هر منطقه را شناسایی و برای اصلاح و تقویت آن برنامه‌ریزی کنند.

داودی استفاده بی‌رویه از واژه‌ها و اسامی بیگانه در تابلوهای شهری را از جمله موضوعات قابل توجه دانست و گفت: زبان فارسی دارای پیشینه و ظرفیت ارزشمندی است و باید در حفظ و پاسداشت آن تلاش کنیم. همچنین دستگاه‌های مسئول در حوزه فرهنگ و نام‌گذاری باید نسبت به این موضوع حساسیت داشته باشند.

وی با اشاره به موضوع عفاف و حجاب خاطرنشان کرد: پوشش و عفاف در فرهنگ تاریخی ایران نیز دارای ریشه و پیشینه است و آثار تاریخی، کتیبه‌ها و متون ادبی از جمله شاهنامه فردوسی، جلوه‌هایی از جایگاه عفت و پوشش در فرهنگ ایرانی را نشان می‌دهند؛ بنابراین پاسداری از این ارزش‌ها بخشی از صیانت از هویت فرهنگی جامعه است.

شهید تهرانی‌مقدم نماد خودباوری و اقتدار دفاعی ایران است

امام جمعه فومن در ادامه با اشاره به سالگرد شهادت سردار حسن تهرانی‌مقدم اظهار کرد: این شهید والامقام از شخصیت‌های برجسته و اثرگذار در صنعت موشکی و هوافضای کشور بود که نقش مهمی در شکل‌گیری توانمندی‌های دفاعی جمهوری اسلامی ایران ایفا کرد.

داودی با اشاره به دستاوردهای صنعت دفاعی کشور افزود: امروز توان موشکی و هوافضایی ایران حاصل تلاش دانشمندان و مجاهدانی است که با روحیه خودباوری و اتکا به ظرفیت‌های داخلی، مسیر پیشرفت کشور را هموار کردند.

وی با اشاره به تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی و ناکامی دشمنان در تحقق اهداف خود علیه ایران بیان کرد: دشمنان تصور می‌کردند با ترور فرماندهان، دانشمندان و شخصیت‌های اثرگذار می‌توانند در مدت کوتاهی نظام جمهوری اسلامی را با فروپاشی مواجه کنند، اما ایستادگی و مقاومت ملت ایران محاسبات آنان را با شکست مواجه کرد.

امام جمعه فومن با بیان اینکه پیروزی در میدان تنها به کشتن و کشته شدن محدود نمی‌شود، گفت: استقامت، پایداری، مقاومت و حفظ انسجام ملی از عوامل تعیین‌کننده در سرنوشت جنگ‌هاست و مردم ایران با بصیرت و حضور خود در صحنه، سهم مهمی در ناکام گذاشتن نقشه‌های دشمن دارند.

داودی با اشاره به پیامدهای سیاسی و اقتصادی تحولات اخیر در عرصه بین‌المللی افزود: حتی برخی تحولات سیاسی و انتخاباتی در آمریکا نیز تحت تأثیر سیاست‌های دولت این کشور در قبال ایران قرار گرفته است و این موضوع نشان می‌دهد مقاومت ملت ایران فراتر از میدان نظامی، آثار سیاسی و بین‌المللی نیز داشته است.

مطالبه بازنگری در سیاست هسته‌ای کشور باید جدی گرفته شود

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع انرژی هسته‌ای و رفتار دوگانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران همواره بر استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای تأکید داشته و فعالیت‌های خود را در چارچوب تعهدات بین‌المللی دنبال کرده است، اما رفتارهای دوگانه و غیرمسئولانه برخی طرف‌های بین‌المللی، اعتماد عمومی به این سازوکارها را خدشه‌دار کرده است.

امام جمعه فومن با انتقاد از آنچه همکاری نکردن آژانس و ارائه اطلاعات دانشمندان هسته‌ای ایران به دشمنان عنوان کرد، افزود: در شرایطی که دشمنان به تعهدات و توافقات پایبند نیستند و تهدید و ترور را در دستور کار قرار می‌دهند، طبیعی است که مطالبه عمومی برای بازنگری در سیاست‌های هسته‌ای کشور افزایش یابد.

داودی با اشاره به ضرورت تقویت توانمندی‌های علمی و دفاعی کشور گفت: مسئولان و سیاست‌گذاران باید با در نظر گرفتن شرایط امنیتی و تهدیدهای موجود، درباره مسیر آینده برنامه هسته‌ای کشور تصمیم‌گیری کنند و اجازه ندهند ظرفیت‌های علمی ایران تحت فشار و تهدید دشمنان محدود شود.

وی با طرح این پرسش که آیا برخورداری از توان بازدارندگی در اختیار ملت ایران امن‌تر است یا در اختیار رژیمی که به هیچ‌یک از سازوکارهای نظارتی بین‌المللی پایبند نیست، بر ضرورت توجه به اقتدار و امنیت ملی تأکید کرد.

صرفه‌جویی در مصرف گاز برای عبور از فصل سرما ضروری است

امام جمعه فومن در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به نزدیک شدن فصل سرما و ضرورت مدیریت مصرف انرژی اظهار کرد: همه مردم و شهروندان باید در مصرف گاز، برق و بنزین بیش از گذشته صرفه‌جویی کنند تا امکان تأمین پایدار انرژی برای همه مناطق کشور فراهم باشد.

داودی با اشاره به توضیحات مدیرعامل شرکت گاز در خصوص ضرورت مدیریت مصرف افزود: گاهی به دلیل ضعف در مدیریت سیستم گرمایشی ساختمان‌ها، انرژی زیادی هدر می‌رود؛ به‌گونه‌ای که در برخی ساختمان‌ها به دلیل نبود امکان تنظیم مستقل سیستم گرمایش، افراد ناچار به باز گذاشتن پنجره‌ها می‌شوند.

وی تأکید کرد: اصلاح الگوی مصرف و مدیریت صحیح انرژی یک ضرورت ملی است و همه باید کمک کنیم تا مردم در فصل سرما از نعمت گاز و گرمای مناسب برخوردار باشند.