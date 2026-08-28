امام جمعه فومن: حل مشکلات معیشتی مردم نیازمند تصمیمات جدی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مسعود داودی در خطبههای نماز جمعه این هفته فومن با تبریک ولادت پیامبر گرامی اسلام (ص) و امام جعفر صادق (ع) اظهار کرد: پیامبر اسلام (ص) بزرگترین فرستاده الهی برای هدایت بشر و الگویی بینظیر برای بشریت است و هرچه شناخت انسان از شخصیت و سیره آن حضرت بیشتر شود، ارادت و معرفت او نیز افزایش مییابد.
امام جمعه فومن با اشاره به نگاه برخی اندیشمندان و نویسندگان غیرمسلمان به شخصیت پیامبر اسلام (ص) افزود: شخصیت پیامبر به اندازهای عظیم است که حتی بسیاری از اندیشمندان غربی پس از مطالعه درباره ایشان، به عظمت و جذابیت شخصیت آن حضرت اعتراف کردهاند.
وی بر ضرورت شناخت و معرفی سیره پیامبر اسلام (ص) تأکید کرد و گفت: جامعهای که پیامبر خود را بهتر بشناسد و به دیگران معرفی کند، در مسیر تحقق آموزههای اسلامی موفقتر خواهد بود.
دشمنی با ایران موجب افزایش اقتدار کشور شد
داودی با اشاره به تحولات اخیر منطقه و جنایتهای رژیم صهیونیستی اظهار کرد: گاهی دشمنی دشمنان نهتنها موجب تضعیف یک ملت نمیشود، بلکه میتواند زمینه افزایش آگاهی، انسجام و اقتدار آن ملت را فراهم کند.
وی افزود: امروز جنایتهای رژیم صهیونیستی در غزه موجب شده چهره واقعی این رژیم برای افکار عمومی جهان آشکارتر شود و این رژیم با کاهش شدید جایگاه و محبوبیت جهانی مواجه شود.
امام جمعه فومن با اشاره به حملات اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران گفت: دشمن تصور میکرد با هدف قرار دادن فرماندهان و مسئولان میتواند جمهوری اسلامی را تضعیف کند، اما نتیجه برخلاف اهداف آنان رقم خورد و ایران اسلامی امروز در جایگاهی قرار گرفته که بسیاری از قدرتهای منطقهای و جهانی به اقتدار آن اذعان دارند.
حضور ۱۸۰ شبانه مردم؛ پدیدهای تاریخی
داودی با اشاره به حضور شبانه مردم در میدان شهر فومن گفت: حضور مردم در میدان و خیابان طی حدود ۱۸۰ شب، یک پدیده نو و تاریخی است که با بسیاری از نمونههای گذشته قابل مقایسه نیست.
وی ادامه داد: دشمن تلاش داشت با ایجاد هستههای اغتشاش و فشار برای سازش، مردم را از صحنه خارج کند، اما مردم با بصیرت تاریخی خود میدان را حفظ کردند.
امام جمعه فومن تصریح کرد: مردم با درس گرفتن از تاریخ فهمیدهاند که نباید میدان را خالی کنند؛ خیابان دیگر جایگاه فروپاشی نیست، بلکه به لنگر ثبات کشور تبدیل شده است.
وی افزود: پیام مردم روشن است؛ مسئولان وظایف خود را انجام دهند و مردم نیز از کشور، مرز و بوم و اقتدار ایران اسلامی حراست و حفاظت خواهند کرد.
ضرورت حفظ وحدت با رعایت ارزشها
داودی با تبریک هفته وحدت و هفته دولت گفت: وحدت و یکدلی عامل پیروزی هر جامعهای است و جامعهای که از این عنصر مهم بیبهره باشد، با آسیبهای جدی مواجه خواهد شد.
وی بر ضرورت حفظ وحدت در جامعه تأکید کرد و افزود: وحدت باید در کنار حفظ ارزشها و خطوط قرمز جامعه دنبال شود و همه اقشار مردم و مسئولان برای تقویت این عنصر مهم تلاش کنند.
انتقاد امام جمعه فومن از وضعیت معیشت مردم
امام جمعه فومن با اشاره به نگرانیهای مردم درباره وضعیت اقتصادی و بازار اظهار کرد: مسئولان باید تلاش و مجاهدت بیشتری برای حل مشکلات معیشتی مردم داشته باشند.
وی افزود: ارائه بستههای معیشتی بهتنهایی کافی نیست؛ زیرا افزایش قیمتها موجب میشود اثر این حمایتها کاهش پیدا کند و در نهایت کام مردم تلخ شود.
داودی با تأکید بر ضرورت تقویت حمایتهای معیشتی گفت: باید سبد معیشتی خانوارها متناسب با شرایط اقتصادی ارتقا پیدا کند تا کارگران و اقشار دارای درآمد ثابت و محدود بتوانند هزینههای زندگی خود را تأمین کنند.
وی همچنین با انتقاد از وابستگی اقتصاد به نرخ ارز تصریح کرد: متأسفانه اقتصاد کشور به نرخ دلار گره خورده و این وضعیت نیازمند اصلاح جدی است.
تأکید بر رسیدگی جدیتر به موضوع عفاف و حجاب
امام جمعه فومن با اشاره به دغدغههای مردم درباره مسائل فرهنگی و اجتماعی گفت: شهرستان فومن با تقدیم ۴۷ شهید و برخورداری از پیشینه فرهنگی و دینی، شایسته توجه جدی به مسائل فرهنگی است.
داودی بر ضرورت توجه بیشتر مسئولان به موضوع عفاف و حجاب تأکید کرد و گفت: باید از ظرفیت نهادها و دستگاههای اجرایی برای رسیدگی به این موضوع استفاده شود و دستگاههای مسئول، وظایف قانونی خود را با جدیت دنبال کنند.
وی افزود: رسیدگی به مسائل فرهنگی باید از محیطهای اداری و اماکن عمومی آغاز شود و دستگاههای مسئول در حوزههای مختلف نسبت به دغدغههای مردم اهتمام بیشتری داشته باشند.
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