به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، میرحسن موسوی، قائم‌مقام مدیرعامل راه‌آهن با اشاره به آمادگی شبکه ریلی کشور برای مقابله با پیامدهای بارش‌های سنگین و حوادث احتمالی، گفت: با توجه به بارش‌های پاییزی، دستورالعمل‌های پیشگیری و واکنش سریع به حوادث احتمالی تدوین و به مناطق راه‌آهن ابلاغ شده است.

وی اظهار کرد: مسیرهای ریلی، پل‌ها، آبروها و سامانه‌های زهکشی بازدید و لایروبی نقاط موردنیاز انجام شده است.

موسوی گفت: نقاط پرخطر با توجه به هشدارهای هواشناسی به‌صورت مستمر پایش می‌شوند.

وی تاکید کرد: ماشین‌آلات و تجهیزات امدادی، از جمله جرثقیل‌های ریلی و واگن‌های حامل ریل و بالاست، در شبکه ریلی مستقر شده‌اند.

قائم‌مقام مدیرعامل راه‌آهن خاطرنشان کرد: این تجهیزات برای پاکسازی مسیر در صورت ریزش کوه یا ایجاد خط جایگزین در صورت تخریب خط بر اثر سیلاب پیش‌بینی شده‌اند.