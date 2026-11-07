به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی حمزه‌نژاد صبح شنبه با تشریح وضعیت جوی استان هرمزگان اظهار کرد: امروز شنبه ۱۶ آبان‌ماه، آسمان استان صاف تا قسمتی ابری همراه با گذر ابر پیش‌بینی می‌شود و در ساعات بعدازظهر، در ارتفاعات استان احتمال وقوع رگبار پراکنده باران و رعدوبرق همراه با افزایش سرعت باد وجود دارد.

وی افزود: با تأثیر موج بارشی پاییزی، طی روزهای یکشنبه و دوشنبه (۱۷ و ۱۸ آبان‌ماه)، در برخی نقاط غربی استان و جزایر غربی نیز وقوع رگبار پراکنده باران و رعدوبرق دور از انتظار نیست.

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی هرمزگان با اشاره به وضعیت دریایی استان گفت: امروز با وزش باد جنوب شرقی، دریا کمی مواج خواهد بود. همچنین به دلیل شدت قابل توجه وزش این باد در مناطق شمالی خلیج فارس، لازم است تمهیدات ایمنی برای تردد کشتی‌های تجاری به مقاصد بوشهر و خوزستان در نظر گرفته شود.

حمزه‌نژاد ادامه داد: همچنین توصیه می‌شود شناورهای سبک از تردد در مناطق فراساحلی غرب جزیره لاوان خودداری کنند.

وی در پایان با اشاره به تغییرات دمایی استان خاطرنشان کرد: طی این مدت، نوسان یک تا دو درجه‌ای دما در مناطق مختلف هرمزگان پیش‌بینی می‌شود.