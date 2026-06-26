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۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۱۴

حمزه‌نژاد: باد جنوب‌شرقی در دریای عمان و تنگه هرمز تداوم دارد

حمزه‌نژاد: باد جنوب‌شرقی در دریای عمان و تنگه هرمز تداوم دارد

بندرعباس - کارشناس اداره‌کل هواشناسی هرمزگان گفت: وزش باد جنوب‌شرقی در دریای عمان و تنگه هرمز تا اوایل هفته آینده ادامه دارد و شرق استان همچنان با ناپایداری دریایی همراه خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی حمزه نژاد،اظهار کرد: امروز در مناطق دریایی استان تداوم ناپایداری دریایی و بعدازظهر در ارتفاعات شرقی وشمالی استان رشد ابر همراه با رگبار پراکنده باران و رعدوبرق پیش بینی می‌شود.

وی افزود: دریا در تنگه هرمز و دریای عمان با تداوم افزایش سرعت باد جنوب شرقی نسبتا مواج و تا اول شب دریا در خلیج فارس «با تاکید بر سواحل و جزایر غربی استان» با افزایش باد شمال غربی متلاطم خواهد بود.

حمزه نژاد، تصریح کرد: بیشینه سرعت باد در دریای عمان و شرق تنگه هرمز در محدوده ۴۰ کیلومتر بر ساعت و بیشینه ارتفاع امواج دریا تا یک و نیم متر پیش بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان: با توجه به وزش باد، احتمال وقوع گردوغبار در مناطق غربی، سواحل و جزایر خلیج فارس نیز در بعدازظهر و شب دور از انتظار نیست.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، تاکید کرد: از تردد شناورهای سبک، صیادی و تفریحی خودداری شود و تمهیدات لازم برای تردد ایمن سایر شناورها در بنادر استان در نظر گرفته شود.

وی با بیان اینکه بعدازظهر در ارتفاعات شرقی و شمالی استان به ویژه ارتفاعات شهرستان بشاگرد رشد ابر همراه با رخداد رگبار پراکنده باران و رعدو برق، تندباد لحظه‌ای گاهی تگرگ در مناطق مستعد پیش بینی و توصیه می‌شود، خاطرنشان کرد: از قرارگیری در حریم و بستر رودخانه‌ها و صعود به ارتفاعات در مناطق شرقی استان خودداری شود. این شرایط جوی تا سه روز آینده تداوم خواهد داشت.

حمزه نژاد اضافه کرد: از لحاظ دمایی تا اوایل هفته پیش رو نوسان ۱ تا ۲ درجه‌ای دما مورد انتظار است.

کد مطلب 6871041

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