به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی حمزهنژاد، صبح سه شنبه در تشریح وضعیت جوی، دریایی و دمایی استان اظهار کرد: امروز سهشنبه هفدهم شهریورماه، در ساعات بعدازظهر در شرق خلیج فارس و تنگه هرمز افزایش سرعت باد پیشبینی میشود و در ارتفاعات استان نیز شاهد رشد ابر، رگبار تابستانه باران و رعدوبرق خواهیم بود.
وی افزود: در ساعات بعدازظهر و شب، بهویژه در ارتفاعات شهرستانهای بشاگرد و حاجیآباد، رشد ابر همراه با رگبار پراکنده باران، رعدوبرق، احتمال تگرگ و تندباد لحظهای پیشبینی میشود.
رئیس اداره پیشبینی هواشناسی هرمزگان ادامه داد: در مناطقی که شرایط بارشی فراهم نباشد، افزایش سرعت باد، وقوع گردوغبار و کاهش موقتی کیفیت هوا دور از انتظار نیست.
حمزهنژاد با توصیه به شهروندان و گردشگران گفت: با توجه به احتمال وقوع رگبار و رعدوبرق، از صعود به ارتفاعات و قرار گرفتن در حریم و بستر رودخانههای فصلی در این مناطق خودداری شود.
وی در تشریح شرایط دریایی استان نیز گفت: در ساعات صبح تا ظهر، دریا نسبتاً آرام خواهد بود، اما از بعدازظهر با وزش باد نسبتاً شدید جنوبغربی تا شمالغربی، محدوده تنگه هرمز و شرق خلیج فارس نسبتاً مواج میشود.
حمزهنژاد بیان کرد: بیشینه سرعت باد در مناطق دریایی به حدود ۴۰ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج دریا به حدود ۱۵۰ سانتیمتر خواهد رسید و در برخی نقاط دریایی نیز احتمال وقوع گردوخاک و کاهش موقت دید افقی وجود دارد.
وی از شناورهای سبک و صیادی خواست در این شرایط از تردد دریایی خودداری کنند و افزود: در بنادر و اسکلههای استان نیز باید تدابیر لازم برای تردد ایمن شناورها اتخاذ شود.
رئیس اداره پیشبینی هواشناسی هرمزگان با اشاره به وضعیت جوی روز چهارشنبه هجدهم شهریورماه گفت: مطابق هشدار زرد جوی شماره ۳۲، در ساعات بعدازظهر و شب، ناپایداریهای جوی در ارتفاعات استان تکرار خواهد شد.
حمزهنژاد افزود: افزایش وزش بادهای جنوبغربی تا شمالغربی نیز روز چهارشنبه با شدت کمتر نسبت به امروز تداوم خواهد داشت و در ساعات بعدازظهر و شب، تنگه هرمز و شرق خلیج فارس همچنان متلاطم خواهد بود.
وی در پایان درباره وضعیت دمایی استان گفت: تا روزهای پایانی هفته، نوسانات یک تا دو درجهای دما در هرمزگان پیشبینی میشود.
نظر شما