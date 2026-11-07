به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی در خصوص تحرکات دیپلماتیک روزهای اخیر در فضای مجازی نوشت: در ۴۸ ساعت گذشته در گفت‌وگوهای تلفنی جداگانه با ۱۲ نفر از همتایانم از کشورهای عمان، مصر، اردن، عربستان سعودی، قطر، قبرس، ترکیه، کویت، امارات متحده عربی، تونس، عراق و پاکستان، آخرین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی و پیامدهای اقدامات تنش‌زای آمریکا و رژیم صهیونیستی را بررسی و تبادل نظر کردیم.



وی افزود: در این رایزنی‌ها، ضمن تشریح مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران، بر ضرورت احترام به حاکمیت ملی کشورها، توقف تجاوز و تهدید، پرهیز از مداخلات مخرب خارجی و مسئولیت کشورهای منطقه در جلوگیری از گسترش ناامنی تصریح کردم.



وزیر امور خارجه گفت: همچنین بر حق مشروع کشورمان در دفاع از حاکمیت و امنیت ملی خود و ضرورت شکل‌گیری ترتیبات امنیتی منطقه‌ای بدون مداخله قدرت‌های فرامنطقه‌ای تاکید کردم.