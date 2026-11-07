به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در پیامی درگذشت علی اصغر فانی وزیر اسبق آموزش و پرورش را به خانواده، همکاران و جامعه فرهنگی و علمی کشور تسلیت گفت.



متن پیام به شرح زیر است:



بسم الله الرحمن الرحیم



إنّا لله و إنّا إلیه راجعون



خبر درگذشت دکتر علی‌اصغر فانی، وزیر اسبق آموزش و پرورش و از مدیران باسابقه و خدوم عرصه تعلیم و تربیت کشور، موجب اندوه و تالم فراوان شد.



آن مرحوم که سالیان متمادی از عمر خویش را در راه آموزش و تربیت نسل‌های آینده‌ساز کشور و ارتقای نظام تعلیم و تربیت ایران سپری کرد، در مسئولیت‌های مختلف علمی و مدیریتی، منشأ خدمات ارزشمندی بود و به تعهد، دلسوزی و اهتمام به خدمت به مردم شناخته می‌شد.



اینجانب درگذشت این شخصیت فرهیخته و خدمتگزار را به خانواده محترم ایشان، همکاران و شاگردان آن مرحوم و جامعه فرهنگیان کشور صمیمانه تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید رحمت و مغفرت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت دارم.



سید عباس عراقچی

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران