به گزارش خبرنگار مهر، علی آذری صبح شنبه در شورای اداری خراسان شمالی که در سالن جلسات اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان شمالی برگزار شد، اظهار کرد: مردم خراسان شمالی با وجود وسعت کوچک، مردمانی بزرگ و استوار در کنار نظام دارند؛ همان‌گونه که در ثبت‌نام جان‌فدایان، استقبالی چندین برابر پیش‌بینی‌ها صورت گرفت.

وی با اشاره به دشمنی‌های هفت یا هشت رئیس‌جمهور اخیر آمریکا از جمله کلینتون، بوش پدر و پسر، کارتر، بایدن، اوباما و ترامپ علیه ملت ایران افزود: دشمنان هر چه کردند نتوانستند نظام اسلامی را متوقف کنند و امروز وظیفه ما خدمت درست و صادقانه است.

نماینده مردم فاروج و قوچان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بارندگی‌های اخیر و ظرفیت بندهای خاکی در مناطقی مانند فاروج تصریح کرد: باید از این نعمت الهی به درستی استفاده کنیم.

آذری در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از وضعیت برخی پیمان‌ها در استان گفت: در حالی که طبق ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان، قانون از مدیران حمایت کرده است، برخی مدیران از اقدام و نظارت می‌ترسند. ما در یک مسیر، دو پیمان داشتیم که یکی شش ماهه تمام شد و دیگری شش سال است که طول می‌کشد.

وی ادامه داد: یکی از مدیران وعده اتمام یک ماهه یک طرح را داد، اما اکنون شاهدیم که یک راه ۱۲ تا ۱۳ کیلومتری، هزاران نفر را معترض کرده است.

آذری در پایان از رئیس کل دادگستری و استاندار خراسان شمالی خواست تا مدیران کل را موظف به بررسی این پروژه‌ها کنند و با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، گام‌های عملی و حقوقی برای برخورد با پیمانکاران متخلف برداشته شود.