به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی سلیمی ظهر شنبه در نشست شورای معاونان جمعیت هلال‌احمر گلستان با حضور استاندار، از آماده‌باش ۱۰۰ درصدی نیروهای امدادی استان در پی هشدارهای هواشناسی خبر داد و اظهار کرد: تمامی تیم‌های امدادونجات برای ارائه خدمات به حادثه‌دیدگان احتمالی در آمادگی کامل قرار دارند.

وی با اشاره به ضرورت افزایش تاب‌آوری استان، تقویت توان عملیاتی و اجرای موفق طرح پنج هزار نفری را از اولویت‌های جمعیت هلال‌احمر برشمرد و از حمایت‌های استاندار در توسعه امکانات و تجهیزات امدادی قدردانی کرد.

در ادامه این نشست، حجت‌الاسلام یعقوب مهدوی، نجات جان انسان‌ها را از ارزشمندترین اقدامات دانست و گفت: بر اساس آموزه‌های دینی، نجات جان یک انسان به‌منزله نجات همه انسان‌هاست.

وی برخورداری از خودروها، ماشین‌آلات و تجهیزات مناسب را از الزامات موفقیت عملیات امدادی عنوان کرد و افزود: تلاش‌های مدیرعامل جمعیت استان طی ۱۴ ماه گذشته برای تقویت توان لجستیکی و توسعه امکانات امدادی شایسته تقدیر است.

مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در جمعیت هلال‌احمر گلستان، همچنین حمایت‌های استاندار گلستان در تأمین و اختصاص تجهیزات و ماشین‌آلات امدادی را مؤثر دانست و با اشاره به عضویت داوطلبانه وی در جمعیت هلال‌احمر، از همراهی استاندار در ارتقای ظرفیت‌های خدمت‌رسانی این مجموعه قدردانی کرد.