به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر طهماسبی ظهر شنبه در شورای معاونین جمعیت هلال‌احمر استان با قدردانی از خدمات نیروهای امدادی اظهار کرد: هلال‌احمر در بسیاری از حوادث، پیش از سایر دستگاه‌های خدمات‌رسان در صحنه حاضر می‌شود و امدادگران این مجموعه در شهرها، مناطق کوهستانی، جنگلی و حتی مناطق بیابانی استان برای خدمت‌رسانی به مردم آمادگی دارند.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تقویت امکانات و تجهیزات هلال‌احمر گلستان در دولت چهاردهم افزود: طی دو سال گذشته، امکانات و تجهیزات قابل‌توجهی برای استان جذب شده که جای قدردانی دارد. مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان نیز با پیگیری و استفاده از ظرفیت‌های موجود در سطح ملی، در جذب امکانات موردنیاز استان تلاش مؤثری داشته است.

استاندار گلستان با اشاره به دیدار اخیر خود با رئیس جمعیت هلال‌احمر کشور در تهران، از تلاش‌ها و حضور این مجموعه در حوادث داخلی و بین‌المللی قدردانی کرد و گفت: در این دیدار، ضمن تشکر از اقدامات هلال‌احمر در حوادث مختلف از جمله جنگ ۱۲ روزه و مأموریت‌های بین‌المللی، موضوع تأمین ماشین‌آلات موردنیاز استان نیز مطرح شد که با قول مساعد برای اختصاص این تجهیزات همراه بود.

طهماسبی با بیان اینکه گلستان استانی حادثه‌خیز و نیازمند پشتیبانی مستمر لجستیکی است، اظهار کرد: هر میزان امکانات و ماشین‌آلات امدادی در اختیار استان قرار گیرد، با توجه به گستردگی مأموریت‌ها و شرایط خاص آن، همچنان نیاز به تقویت تجهیزات وجود دارد.

وی ضمن قدردانی از تلاش مدیرعامل، معاونان، مدیران و کارکنان جمعیت هلال‌احمر استان خاطرنشان کرد: نیروهای این مجموعه شبانه‌روزی و گاه با وجود محدودیت‌های معیشتی و امکاناتی، در حال خدمت‌رسانی هستند و تلاش‌های آنان شایسته تقدیر است.

استاندار گلستان با تأکید بر ضرورت حفظ روحیه مطالبه‌گری و تلاش برای ارتقای مستمر توان امدادی خطاب به مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان گفت: نباید به امکانات موجود قانع و متوقف شویم؛ زمانی که احساس بی‌نیازی و اشباع ایجاد شود، روند پیشرفت متوقف خواهد شد. باید همواره برای رسیدن به قله‌های بالاتر تلاش کنیم و حتی پس از دستیابی به اهداف، آن را پایان مسیر ندانیم، بلکه آغاز مرحله‌ای تازه تلقی کنیم.

طهماسبی با اشاره به قرار گرفتن گلستان در شمار سه استان حادثه‌خیز کشور بر اساس آمار ارائه‌شده در این نشست، اظهار کرد: استان با انواع حوادث طبیعی و غیرطبیعی روبه‌روست و تجربه سیلاب‌های فروردین و مهرماه سال جاری در مناطق مختلف، ضرورت آمادگی و هماهنگی همه دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان را بیش از پیش نشان می‌دهد.

وی با اشاره به سیلاب‌های ۱۷ و ۱۸ فروردین در شرق استان، وقوع سیلاب پنجم مهرماه در مراوه‌تپه و حوادث ۱۸ و ۱۹ مهرماه در ۱۲ شهرستان گلستان افزود: این حوادث خسارت‌های قابل‌توجهی در مناطق مختلف استان به همراه داشت و در برخی مناطق نیز جان تعدادی از هم‌استانی‌ها را گرفت. تخریب راه‌ها و ابنیه، آسیب به منازل مسکونی و خسارت به بخش کشاورزی از جمله پیامدهای این حوادث بود.

استاندار گلستان همچنین با اشاره به پدیده جوی «سوپر ال‌نینو» و پیامدهای احتمالی آن تأکید کرد: شرایط جوی و مخاطرات پیش‌رو باید با جدیت دنبال شود و آمادگی دستگاه‌های مسئول برای کاهش خسارت‌ها افزایش یابد. این پدیده و پیامدهای آن، ضرورت هماهنگی، پیش‌بینی و آمادگی مستمر را دوچندان می‌کند.