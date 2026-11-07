به گزارش خبرنگار مهر، حسن عبودی مزرعی پیش از ظهر امروز شنبه در گفتگویی رسانه ای اظهار کرد: با توجه به پیش‌بینی بارش‌های شدید در مناطق شمالی استان و احتمال وقوع سیلاب و آب‌گرفتگی در برخی مناطق شمال خوزستان، تیم‌های واکنش سریع این جمعیت برای ارائه خدمات هر چه بهتر به مردم در صورت بروز حادثه به این مناطق اعزام شدند.

وی افزود: در همین راستا، ۱۰ تیم عملیاتی شامل چهار تیم محلی، یک تیم توانا از نجاتگران خانم، دو تیم واکنش سریع اعزامی از مرکز استان و با پشتیبانی سه تیم از شهرستان‌های مجاور به مناطق شمالی استان از جمله ایذه و باغملک اعزام شدند.

وی توضیح داد: این تیم‌ها با تجهیزات تخصصی مقابله با سیلاب، از جمله پمپ‌های کف‌کش، پمپ‌های آب، موتور برق و تجهیزات انفرادی سیلاب برای پاسخگویی به نیازهای احتمالی تجهیز شدند.

وی از شهروندان خواست با توجه به هشدارهای سازمان هواشناسی از تردد در حاشیه رودخانه‌ها، مسیرهای مستعد آب‌گرفتگی و مسیل‌ها خودداری کرده و توصیه‌های ایمنی را جدی بگیرند.