دریافت 7 MB کد مطلب 7002953 https://mehrnews.com/x3dxHr ۱۶ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۱۳ کد مطلب 7002953 فیلم استان ها فیلم استان ها ۱۶ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۱۳ خروش سیل در رودخانه خاکمردان خوی طغیان رودخانه خاکمردان در خویِ آذربایجان غربی، با جاری شدن سیلاب و افزایش شدید حجم آب همراه شده است. کپی شد مطالب مرتبط پیکر ۴ شهید گمنام وارد ارومیه شد؛شهر با بوی شهدا عطرآگین شد امام جمعه خوی: قدرت موشکی، پشتوانه اقتدار و امنیت ایران است بازگشایی مرز کوزهرش ظرفیت تازهای برای اقتصاد منطقه ایجاد می کند برچسبها آذربایجان غربی شهرستان خوی سیل طغیان رودخانه
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