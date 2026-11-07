به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با ایام فاطمیه پیکر مطهر ۴ شهید گمنام دوران دفاع مقدس صبح با استقبال مردم ولایتمدار و شهیدپرور ارومیه از طریق فرودگاه شهید باکری وارد آذربایجان غربی شد.

مردم ارومیه با حضور در مراسم استقبال از این شهدای والامقام، بار دیگر با آرمان‌های شهدا و انقلاب اسلامی تجدید میثاق کردند و با ادای احترام به مقام شامخ شهدای گمنام، یاد و خاطره ایثارگری‌ها و جانفشانی‌های رزمندگان اسلام در دوران دفاع مقدس را گرامی داشتند.

قرار است پیکرهای مطهر این شهدای گمنام در ادامه برنامه‌های پیش‌بینی‌شده، در نقاط مختلف استان مورد استقبال مردم و مسئولان قرار گیرد.

این شهدا ۱۹ تا ۲۲ ساله و از شهدای عملیات‌های خیبر، کربلای ۴ و کربلای ۵ هستند. پیکرهای مطهر آنان به مدت یک هفته در برنامه «میثاق با شهدا» در نقاط مختلف استان حضور خواهند داشت.

مراسم وداع پنج‌شنبه ۲۱ آبان در میدان ولایت فقیه ارومیه برگزار می‌شود و یک شهید همزمان با سالروز شهادت حضرت زهرا(س) در خوی تشییع و تدفین خواهد شد.