به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی قربانی، بعد از ظهر شنبه ، در جمع خبرنگاران ، اظهار کرد: در راستای صیانت از منابع آبی، جلوگیری از تضییع حقوق مشترکان قانون‌مند و پیشگیری از افت فشار شبکه، اکیپ شناسایی و بهره‌برداری این امور موفق به شناسایی ۱۲ انشعاب غیرمجاز آب با کاربری مسکونی و قطر نیم اینچ در روستای چنارشرق شد.

وی با اشاره به پیامدهای استفاده غیرمجاز از شبکه آب افزود: این انشعاب‌ها علاوه بر وارد کردن آسیب به شبکه توزیع، موجب تضییع حقوق سایر مشترکان و اختلال در تأمین آب می‌شوند.

قربانی ادامه داد: پس از انجام هماهنگی‌های لازم و تنظیم صورت‌جلسه ۱۱۰، هر ۱۲ انشعاب غیرمجاز قطع و جمع‌آوری شد و پرونده متخلفان برای طی مراحل قانونی و اعمال جرایم به مراجع قضایی ارجاع شد.