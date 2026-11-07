علی کرمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت جوی استان اظهار کرد: بر اساس بررسی نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، سامانه بارشی فعال از روز شنبه وارد استان شده و فعالیت آن تا اواخر روز یکشنبه ادامه خواهد داشت.

وی افزود: با توجه به شدت فعالیت این سامانه، برای روزهای شنبه و یکشنبه هشدار سطح قرمز صادر شده و انتظار می‌رود مناطق مختلف استان تحت تأثیر بارش‌های قابل‌توجه قرار بگیرند.

مدیرکل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به مخاطرات پیش‌بینی‌شده بیان کرد: بارش باران و رگبارهای شدید، رعدوبرق، احتمال بارش تگرگ در مناطق مستعد، بارش برف در قلل مرتفع، وزش تندبادهای لحظه‌ای، مه‌گرفتگی و کاهش دید افقی از مهم‌ترین پدیده‌های جوی این سامانه خواهد بود.

وی ادامه داد: روز شنبه ۱۶ آبان‌ماه، آسمان استان نیمه‌ابری تا ابری خواهد بود و در برخی مناطق رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود؛ همچنین در ارتفاعات احتمال بارش برف و در برخی نقاط پدیده مه‌گرفتگی و غبار وجود دارد.

کرمی با اشاره به وضعیت جوی روز یکشنبه ۱۷ آبان‌ماه تصریح کرد: فعالیت سامانه بارشی در این روز نیز ادامه خواهد داشت و بارش باران، رعدوبرق و وزش باد شدید در برخی مناطق استان پیش‌بینی می‌شود؛ در ارتفاعات نیز احتمال بارش برف وجود دارد.

وی عنوان کرد: از روز دوشنبه ۱۸ آبان‌ماه به‌تدریج از شدت فعالیت سامانه بارشی کاسته می‌شود و شرایط جوی استان به سمت صاف تا قسمتی ابری شدن پیش خواهد رفت، هرچند احتمال بارش‌های پراکنده در برخی نقاط همچنان وجود دارد.

کاهش محسوس دما پس از خروج سامانه بارشی

مدیرکل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد در بخش دیگری از این گفت‌وگو از کاهش محسوس دمای کمینه استان خبر داد و گفت: از روز دوشنبه کاهش دما در مناطق مختلف استان مورد انتظار است و شهروندان باید نسبت به تغییرات دمایی روزهای آینده توجه داشته باشند.

وی درباره وضعیت دمایی ایستگاه‌های هواشناسی استان در ۲۴ ساعت گذشته نیز اظهار کرد: بر اساس آمار ثبت‌شده، مارگون با بیشینه دمای ۲۹.۹ درجه سانتیگراد گرم‌ترین منطقه و مناطق سردسیر استان با کمینه دمای ۷.۷ درجه سانتیگراد سردترین نقاط گزارش شده‌اند.

کرمی در پایان با تأکید بر جدی گرفتن هشدارهای هواشناسی از شهروندان خواست از تردد و توقف در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها، مناطق مستعد سیلاب و نقاط مرتفع در زمان فعالیت سامانه بارشی خودداری کنند و هشدارهای صادرشده را جدی بگیرند.