صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور گفت: امروز (پنجشنبه، ۲۴ اردیبهشت) در شمال‌شرق، شرق، دامنه‌ها و ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی، برخی نقاط واقع در شمال استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل، رگبار و رعدوبرق، وزش باد شدید موقت، گاهی همراه با گردوخاک و در نقاط مستعد بارش تگرگ رخ خواهد داد.

وی افزود: جمعه (۲۵ اردیبهشت) با ورود سامانه بارشی جدید از شمال‌غرب و غرب کشور، بارش‌ها در این مناطق آغاز می‌شود.

ضیائیان بیان کرد: روز شنبه (۲۶ اردیبهشت) گستره فعالیت این سامانه بارشی علاوه بر شمال‌غرب و غرب کشور، سواحل دریای خزر، ارتفاعات و دامنه‌های البرز و همچنین ارتفاعات و دامنه‌های زاگرس مرکزی را نیز در بر می‌گیرد و در این مناطق رگبار و رعدوبرق همراه با وزش باد شدید موقت پیش‌بینی می‌شود.

وی ادامه داد: روز یکشنبه (۲۷ اردیبهشت) نیز بارش‌ها در شمال‌غرب، سواحل دریای خزر و نوار شمالی کشور ادامه خواهد داشت.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا با اشاره به شرایط جوی غالب در روزهای آینده، گفت: از امروز تا روز یکشنبه، وزش باد شدید و در مناطق مستعد، گردوخاک و کاهش کیفیت هوا به‌ویژه در ساعات بعدازظهر و شب، در غالب مناطق کشور پیش‌بینی می‌شود.

وی تصریح کرد: روزهای شنبه و یکشنبه در شمال‌غرب، غرب و نوار ساحلی دریای خزر، کاهش نسبی دما مورد انتظار است.

ضیائیان درباره وضعیت جوی پایتخت یادآور شد: آسمان تهران امروز کمی ابری تا نیمه‌ابری همراه با وزش باد خواهد بود و به‌تدریج افزایش ابر، افزایش سرعت وزش باد و احتمال رگبار و رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود. حداقل دمای تهران ۲۰ و حداکثر دما ۳۱ درجه سانتیگراد خواهد بود.

وی با اشاره به صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی نسبت به تشدید فعالیت سامانه بارشی در ۴ استان، گفت: امروز (پنجشنبه، ۲۴ اردیبهشت) در استان‌های خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی، ارتفاعات و دامنه‌های سمنان و گلستان، رگبار باران، رعدوبرق، وزش باد شدید موقتی، گاهی گردوخاک و احتمال بارش تگرگ پیش‌بینی می‌شود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا درخصوص صدور هشدار سطح زرد هواشناسی برای استان تهران نیز اظهار کرد: در برخی ساعات، به‌ویژه از پیش از ظهر شنبه تا پیش از ظهر یکشنبه، بارش باران، مه رقیق، رگبار و رعدوبرق و در مناطق مستعد احتمال بارش تگرگ پیش‌بینی می‌شود.

وی ادامه داد: در ارتفاعات بالادست و قله‌های استان تهران نیز مه‌آلودگی، بارش باران و برف و احتمال کولاک برف دور از انتظار نیست و نیمه غربی و شمالی استان تهران بیشترین تأثیر را از این سامانه بارشی خواهند پذیرفت.

ضیائیان در پایان خاطرنشان کرد: از روز شنبه تا صبح دوشنبه (۲۸ اردیبهشت)، کاهش محسوس دما بین ۴ تا ۶ درجه سلسیوس، به‌ویژه در مناطق شمالی تهران پیش‌بینی می‌شود.