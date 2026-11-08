امیر عمیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آغاز فصل سرما و ضرورت آمادگی برای ارائه خدمات به کاربران جاده‌ای، اظهار کرد: ۱۵۰ راهدار در قالب ۱۳ اکیپ عملیاتی به همراه ۸۳ دستگاه ماشین‌آلات سنگین و نیمه‌سنگین و تجهیزات زمستانی برای اجرای طرح راهداری زمستانی در حالت آماده‌باش قرار دارند.

وی افزود: این تجهیزات شامل ۲۶ دستگاه ماشین‌آلات سنگین، ۴۱ دستگاه ماشین‌آلات نیمه‌سنگین و ۱۳ دستگاه نمک‌پاش است که در کنار ۱۳ راهدارخانه ثابت و فصلی برای خدمات‌رسانی به رانندگان و باز نگه داشتن مسیرهای ارتباطی به کار گرفته می‌شوند.

مدیرکل راه و شهرسازی شرق استان سمنان با اشاره به شرایط جغرافیایی و زمستانی این منطقه بیان کرد: در حوزه استحفاظی شرق استان، هشت گردنه برف‌گیر و ۴۹۶ کیلومتر محور برف‌گیر وجود دارد که مراقبت و پایش مستمر این مسیرها در طول فصل سرما از اولویت‌های نیروهای راهداری است.

عمیدی ادامه داد: نیروهای عملیاتی با رصد مستمر وضعیت جوی و شرایط محورهای مواصلاتی، در صورت بروز بارش برف و کولاک، اقدامات لازم را برای برف روبی، بازگشایی مسیرها و ایمن‌سازی نقاط حادثه‌خیز انجام خواهند داد تا اختلالی در تردد کاربران جاده‌ای ایجاد نشود.

وی همچنین از اجرای اقدامات پیشگیرانه برای کاهش خسارات ناشی از بارندگی خبر داد و گفت: لایروبی بیش از ۴۰ دستگاه پل و ابنیه فنی و احداث دیوارهای دریواسیونی با هدف هدایت مناسب جریان آب و کاهش خطر آب گرفتگی در محورهای تحت پوشش انجام شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی شرق استان سمنان با تأکید بر نقش همکاری رانندگان در کاهش حوادث جاده‌ای، از مسافران خواست پیش از آغاز سفر از آخرین وضعیت جوی و شرایط راه‌ها اطلاع کسب کنند و در صورت ضرورت سفر در روزهای برفی و بارانی، تجهیزات زمستانی به‌ویژه زنجیر چرخ، لباس گرم و وسایل ایمنی به همراه داشته باشند.

عمیدی رعایت سرعت مطمئنه، حفظ فاصله طولی، پرهیز از سبقت غیرمجاز و توجه به هشدارهای پلیس راه و عوامل راهداری را از دیگر الزامات سفرهای زمستانی دانست و تأکید کرد: رانندگان می‌توانند برای اطلاع از وضعیت راه‌ها، انسدادها و محدودیت‌های ترافیکی، پیش از سفر و در طول مسیر با سامانه ۱۴۱ تماس بگیرند.