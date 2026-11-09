به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی جانی اظهار کرد: این تعداد تخلف توسط سامانه‌های هوشمند ثبت شده و اطلاعات مربوط برای طی مراحل قانونی به پلیس راهور ارسال شده است.

وی با اشاره به اهمیت رعایت سرعت مجاز در معابر پرتردد افزود: محدوده مدارس به دلیل تردد دانش‌آموزان در ساعات آغاز و پایان فعالیت مراکز آموزشی، از حساسیت ترافیکی بیشتری برخوردار است و رانندگان باید با کاهش سرعت و توجه به شرایط معبر، از وقوع حوادث جلوگیری کنند.

معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری قزوین تصریح کرد: دوربین‌های مرکز کنترل ترافیک، تخلفات رانندگی را ثبت و مستندسازی می‌کنند و اطلاعات آن‌ها برای رسیدگی قانونی در اختیار پلیس راهور قرار می‌گیرد.

جانی در پایان از رانندگان خواست با رعایت سرعت مجاز و پرهیز از رفتارهای پرخطر، در تأمین ایمنی تردد شهروندان، به‌ویژه کودکان و دانش‌آموزان، مشارکت کنند.