به گزارش خبرنگار مهر، بهروز ارسطو صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل جهاد کشاورزی سمنان با استناد به داده‌های هواشناسی استان از ابتدای مهر تا اواسط آبان اظهار کرد: افزایش بارندگی نسبت به مدت مشابه سال گذشته نباید موجب خوش‌بینی بیش از حد در برنامه‌ریزی کشاورزی شود؛ چراکه مقایسه آمارها با میانگین بلندمدت نشان می‌دهد بخش زیادی از مناطق کشاورزی استان همچنان با کسری بارش مواجه هستند.

وی با بیان اینکه شرایط بارندگی در نقاط مختلف استان تفاوت قابل توجهی دارد، افزود: بارش‌های اخیر به‌ویژه در شمال و شمال شرق استان فرصت مناسبی برای افزایش رطوبت خاک، توسعه کشت دیم و بهبود وضعیت مراتع فراهم کرد، اما توزیع نامتوازن بارندگی و ثبت نشدن برف در ایستگاه‌های هواشناسی از جمله موضوعاتی که باید در برنامه‌ریزی زراعی مورد توجه قرار گیرد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان سمنان با تقسیم‌بندی استان به سه پهنه زراعی توضیح داد: در مناطق شمالی و شمال شرقی شامل حسین‌آباد کالپوش، رضوان، کرنگ، نردین، دیباج، شهمیرزاد و میامی، میزان بارندگی بالاتر از حد نرمال بوده و شرایط برای کشت دیم و تجدید حیات مراتع مساعدتر شده است.

ارسطو ادامه داد: با وجود شرایط مناسب‌تر در این مناطق، افزایش بارندگی می‌تواند خطر فرسایش خاک، شسته شدن کودهای پایه و شیوع برخی بیماری‌های قارچی را به همراه داشته باشد؛ بنابراین مدیریت زهکشی، کنترل روان‌آب‌ها و پایش مزارع ضرورت دارد.

وی با اشاره به وضعیت شکننده پهنه مرکزی و شرقی استان شامل شاهرود، بیارجمند، دامغان، مجن و آرادان بیان کرد: در این مناطق آبیاری تکمیلی برای استقرار مناسب گیاهچه‌های کشت پاییزه اهمیت دارد و کشاورزان باید متناسب با شرایط رطوبتی خاک، برنامه آبیاری مزارع را تنظیم کنند.

این مسئول با هشدار نسبت به وضعیت کم بارشی در مناطق مرکزی و جنوب غربی استان شامل سمنان، گرمسار، ایوانکی، افتر و سرخه تصریح کرد: بارندگی در این پهنه بسیار پایین‌تر از حد نرمال بوده و رطوبت موجود در خاک برای استقرار مناسب کشت‌های پاییزه کافی نیست.

ارسطو تأکید کرد: کشاورزان مناطق مرکزی و جنوبی نباید به دلیل بارندگی‌های اخیر، برنامه آبیاری خود را لغو کنند؛ چراکه بارش‌های کمتر از ۱۰ میلی‌متر معمولاً نفوذ عمقی کافی ندارند و نمی‌توانند نیاز رطوبتی خاک را به‌طور کامل تأمین کنند.

وی تنظیم تاریخ کاشت، استفاده از روش های خاک‌ورزی حفاظتی، رعایت عمق مناسب بذرکاری و انجام آبیاری نخست در مناطق کم‌بارش را از جمله اقدامات ضروری برای کاهش خسارت‌های احتمالی دانست و یادآور شد: در مناطق پربارش شمالی نیز پاکسازی کانال‌های آبیاری و هدایت آب‌های سطحی به استخرهای ذخیره‌سازی می‌تواند به مدیریت بهتر منابع آب کمک کند.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان همچنین با اشاره به تأثیر بارش‌های پاییزه بر باغات اظهار کرد: کاهش دما در مناطق کوهستانی و بارش‌های پاییزی می‌تواند به تأمین نیاز سرمایی درختان کمک کند، اما در مقابل، رطوبت بالا در باغات مناطق پربارش احتمال بروز بیماری‌های قارچی از جمله سفیدک و پوسیدگی ریشه را افزایش می‌دهد.

وی پایش مستمر باغات و انجام اقدامات پیشگیرانه برای کنترل بیماری‌ها را ضروری دانست و افزود: در بخش دام و مراتع نیز باید ورود دام به مراتع شمالی با مدیریت بیشتری انجام شود تا از چرا بیش از حد و تخریب پوشش گیاهی جلوگیری شود؛ همچنین در مناطق جنوبی برنامه‌ریزی برای تأمین علوفه دستی اهمیت دارد.

ارسطو با اشاره به مخاطرات اقلیمی پیش‌روی بخش کشاورزی استان گفت: احتمال سرمازدگی زودرس و یخ‌زدگی سطح خاک برای گیاهچه‌های تازه سبز شده، کمبود ذخایر برفی برای تأمین منابع آب در بهار سال آینده و احتمال افزایش آفات و علف‌های هرز در صورت تداوم زمستان معتدل تر از جمله مواردی که کشاورزان باید برای مواجهه با آن آمادگی داشته باشند.

وی با تأکید بر ضرورت اتخاذ سیاست‌های متفاوت کشاورزی در مناطق مختلف استان خاطرنشان کرد: نمی‌توان برای تمام شهرستان‌ها و مناطق استان سمنان یک نسخه واحد زراعی در نظر گرفت؛ از این رو مدیران جهاد کشاورزی باید توصیه‌ها و خدمات خود را متناسب با شرایط اقلیمی هر منطقه ارائه دهند و در شمال استان بر مدیریت روان‌آب ها و زهکشی و در مرکز و جنوب بر مدیریت کم‌آبی، حفظ رطوبت خاک و استفاده از روش های نوین آبیاری تمرکز کنند.