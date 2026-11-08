به گزارش خبرنگار مهر، علیشیر زهرایی پیش از. ظهر شنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد با حضور خیرین مدرسه‌ساز، با اشاره به نیازهای سخت‌افزاری و پشتیبانی مدارس این شهرستان اظهار کرد: در این حوزه اقدامات خوبی انجام شده است، اما همچنان بخشی از مدارس شهری بویراحمد با مشکلاتی مواجه هستند که نیازمند رسیدگی عملیاتی و تأمین اعتبار است.

وی افزود: در حال حاضر ۱۸ مدرسه شهری در شهرستان بویراحمد نیازمند رسیدگی هستند و مشکلاتی از جمله خرابی شیرآلات، کمبود یا نقص بخاری، تعمیر موتورخانه و سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی در این مدارس وجود دارد.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان بویراحمد با تأکید بر ضرورت رفع این مشکلات بیان کرد: برخی مدارس برای فراهم شدن فضای مناسب آموزشی و تأمین شرایط مطلوب تحصیل دانش‌آموزان، نیازمند اقدامات فوری در بخش تعمیرات و تجهیزات هستند.

زهرایی خواستار طرح کاربردی این موضوع در شورای آموزش و پرورش شد و گفت: لازم است نیازهای این ۱۸ مدرسه به‌صورت مشخص در شورا مطرح و مصوبه‌ای اجرایی برای پیگیری تأمین اعتبار و رفع مشکلات آنها به تصویب برسد.

وی با اشاره به نقش دستگاه‌های مسئول در تحقق این مطالبه تصریح کرد: حوزه برنامه و بودجه و اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس از جمله مجموعه‌هایی هستند که باید برای تأمین نیازها و اجرای اقدامات موردنیاز پای کار بیایند.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان بویراحمد خاطرنشان کرد: هماهنگی میان آموزش و پرورش، اداره کل نوسازی مدارس و سایر دستگاه‌های مسئول می‌تواند روند رفع مشکلات سخت‌افزاری و پشتیبانی مدارس را تسریع کند و بخشی از دغدغه‌های دانش‌آموزان و فرهنگیان را برطرف سازد.