به گزارش خبرنگار مهر، عباس بهشتی، فرماندار بویراحمد، صبح یکشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به کمبود تجهیزات در برخی مدارس استان، دو پیشنهاد برای تأمین نیازهای آموزشی و تجهیز مدارس مطرح کرد.
وی با اشاره به وجود انبارهای بلاتکلیف دستگاههای اجرایی اظهار کرد: بخش عظیمی از انبارهای ادارات مملو از اقلام نو و استفادهنشده است که سالها بدون استفاده باقی مانده، در حالی که بسیاری از مدارس با کمبود تجهیزات اولیه از جمله میز، وسایل سرمایشی و گرمایشی و تجهیزات اداری مواجه هستند.
فرماندار بویراحمد افزود: میتوان با صدور بخشنامه و تدوین مصوبهای در سطح استان، زمینه استفاده از این ظرفیت را برای مدارس فراهم کرد تا اموال و تجهیزات بلااستفاده دستگاهها از انبارها خارج و در مسیر تعلیم و تربیت مورد استفاده قرار گیرد.
بهشتی در ادامه بر ضرورت استفاده از ظرفیت بانکها و شرکتهای توانمند برای حمایت از مدارس تأکید کرد و گفت: آموزش و پرورش شهرستان باید فهرست مدارس دارای مشکل و کمبود تجهیزات، به ویژه در حوزه میز و صندلی، را تهیه کند.
وی تصریح کرد: پیشنهاد میشود هر یک از بانکها و شرکتهای توانمند مسئولیت تأمین نیازهای اولیه یک مدرسه را بر عهده بگیرند تا با یک مصوبه استانی و پای کار آمدن دستگاهها، بتوان بخشی از مشکلات مدارس را برطرف کرد.
فرماندار بویراحمد با قدردانی از اقدامات برخی دستگاهها و نهادها در حوزه آموزش و پرورش، خاطرنشان کرد: هرچند تعهدات بسیاری از دستگاهها در حوزه آموزش و پرورش قابل تقدیر است، اما باید با ایجاد یک ریلگذاری جدید، زمینه مشارکت بیشتر دستگاههای اجرایی و اقتصادی در تجهیز مدارس فراهم شود.
وی همچنین به پروژههای عمرانی نهضت ملی مدرسهسازی اشاره کرد و گفت: برای تکمیل پروژههای نیمهتمام آموزشی، به ویژه طرحهای نهضت ملی، نباید نوسازی مدارس تنها بماند و لازم است دستگاههای خدماترسان نیز همزمان با روند ساخت پروژهها پای کار باشند.
بهشتی افزود: شرکتهای آب، برق و گاز باید همزمان با اجرای پروژههای مدرسهسازی، نسبت به تأمین انشعابات و زیرساختهای مورد نیاز اقدام کنند تا پروژهها پس از افتتاح با مشکل کمبود یا تأخیر در تأمین تأسیسات مواجه نشوند.
فرماندار بویراحمد در پایان با قدردانی از پیگیریهای استاندار و اقدامات انجامشده در حوزه آموزش و پرورش، از الحاق ناوگان جدید شهرداری به فهرست ناوگان مورد استفاده مدارس خبر داد و ابراز امیدواری کرد سال تحصیلی پیشرو با اقدامات مؤثرتر در مسیر محرومیتزدایی آموزشی همراه باشد.
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