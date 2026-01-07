به گزارش خبرگزاری مهر، سید رضا حسینی نیک ضمن با اشاره به اینکه کهگیلویه و بویراحمد دومین استان کشور از نظر تعداد مدارس سنگی است، بر اولویتهای جدی نوسازی مدارس سنگی، کانکسی و تکمیل پروژههای نیمهتمام تأکید کرد.
وی با بیان اینکه بیست و هفتمین جشنواره خیرین مدرسهساز کشور به میزبانی شهرستان گچساران روز پنجشنبه در سالن فردوسی آموزش و پرورش این شهرستان برگزار خواهد شد، افزود: این جشنواره هر کجا برگزار شود، آثار و برکات فراوانی به همراه دارد و هدف اصلی آن تجلیل از خیرینی است که طی سالهای اخیر نقش مهمی در توسعه فضاهای آموزشی در استان ایفا کردهاند.
آمار آموزشی استان و چالشها
مدیرکل نوسازی، تجهیز و توسعه مدارس کهگیلویه و بویراحمد در تشریح وضعیت آموزشی استان تاکید کرد: این استان دارای ۲ هزار و ۸۰۰ مدرسه، ۹ هزار کلاس درس، ۱۷۱ هزار دانشآموز و ۱۵ هزار معلم است.
وی با بیان اینکه تاکنون ۸۰۰ مدرسه با مشارکت خیرین در استان ساخته شده است، تصریح کرد: متأسفانه استان ما در سطح کشور، دومین استان از نظر تعداد مدارس سنگی است.
حسینی نیک ادامه داد: در همین راستا، جمعآوری مدارس کانکسی، تکمیل پروژههای نیمهتمام و ارتقای کیفیت فضاهای آموزشی از اولویتهای جدی این سازمان است.
وی با اشاره به اینکه ۹۰۰ مدرسه با جمعیت کمتر از ۱۰ دانشآموز در استان وجود دارد، گفت: ۳۵ درصد دانشآموزان استان در روستاها تحصیل میکنند و در احداث مدارس جدید، معیار اصلی جمعیت دانشآموزی است.
۲۱۵ مدرسه کانکسی، سنگی و تخریبی در حال ساخت است
مدیرکل نوسازی، تجهیز و توسعه مدارس کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه در حال حاضر ۲۱۵ مدرسه کانکسی، سنگی و تخریبی در استان در دست ساخت است، گفت: از این تعداد، ۱۴ مدرسه مربوط به شهرستان گچساران است.
وی نهضت مدرسهسازی را یک مسیر مستمر دانست و بر اهمیت تجهیزات، سیستمهای گرمایشی و سرمایشی و زیرساختهای ورزشی در کنار ساخت فضاهای جدید تأکید کرد.
حسینی نیک به مشکلات برخی هنرستانها اشاره کرد و گفت: برای رفع مشکلات هنرستان آیتالله طالقانی گچساران با یکی از خیرین در حال رایزنی هستیم تا این مرکز به یک هنرستان شبانهروزی تبدیل شود.
وی افزود: متأسفانه سطح تجهیزات برخی مدارس شهری حتی از مدارس روستایی نیز پایینتر است.
هوشمندسازی و ایمنی مدارس
مدیرکل نوسازی، تجهیز و توسعه مدارس کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر لزوم هوشمندسازی مدارس، خواستار حرکت به سمت فراهمسازی بسترهای نرمافزاری و پیشنیازهای هوش مصنوعی شد و طراحی مدارس آینده بهصورت چند کاربردی را ضروری برشمرد.
وی در خصوص ایمنی مدارس نیز هشدار داد: حدود ۱۱ درصد مدارس استان که معادل تقریبی ۲۰۰ مدرسه میشود، در رده مدارس پرخطر قرار دارند.
مدیرکل نوسازی، تجهیز و توسعه مدارس کهگیلویه و بویراحمد به پروژه پردیس هنری گچساران اشاره کرد و یادآور شد: یکی از راهکارهای مهم در حوزه پردیس هنری گچساران، جلوگیری از تخریب پروژه بود که با پیگیری تیم فنی نوسازی محقق شد و این پروژه در حال تکمیل است.
وی اضافه کرد: امسال حدود ۴۰ میلیارد تومان صرف تأمین سیستمهای گرمایشی شد تا کلاسهای درس در فصل سرما گرم بماند.
