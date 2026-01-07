  1. استانها
گچساران میزبان بیست و هفتمین جشنواره خیرین مدرسه‌ساز کشور

دوگنبدان-مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کهگیلویه و بویراحمد گفت:بیست و هفتمین جشنواره خیرین مدرسه‌ساز کشور روز فردا پنجشنبه در سالن فردوسی آموزش و پرورش گچساران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید رضا حسینی نیک ضمن با اشاره به اینکه کهگیلویه و بویراحمد دومین استان کشور از نظر تعداد مدارس سنگی است، بر اولویت‌های جدی نوسازی مدارس سنگی، کانکسی و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام تأکید کرد.

وی با بیان اینکه بیست و هفتمین جشنواره خیرین مدرسه‌ساز کشور به میزبانی شهرستان گچساران روز پنجشنبه در سالن فردوسی آموزش و پرورش این شهرستان برگزار خواهد شد، افزود: این جشنواره هر کجا برگزار شود، آثار و برکات فراوانی به همراه دارد و هدف اصلی آن تجلیل از خیرینی است که طی سال‌های اخیر نقش مهمی در توسعه فضاهای آموزشی در استان ایفا کرده‌اند.

آمار آموزشی استان و چالش‌ها

مدیرکل نوسازی، تجهیز و توسعه مدارس کهگیلویه و بویراحمد در تشریح وضعیت آموزشی استان تاکید کرد: این استان دارای ۲ هزار و ۸۰۰ مدرسه، ۹ هزار کلاس درس، ۱۷۱ هزار دانش‌آموز و ۱۵ هزار معلم است.

وی با بیان اینکه تاکنون ۸۰۰ مدرسه با مشارکت خیرین در استان ساخته شده است، تصریح کرد: متأسفانه استان ما در سطح کشور، دومین استان از نظر تعداد مدارس سنگی است.

حسینی نیک ادامه داد: در همین راستا، جمع‌آوری مدارس کانکسی، تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و ارتقای کیفیت فضاهای آموزشی از اولویت‌های جدی این سازمان است.

وی با اشاره به اینکه ۹۰۰ مدرسه با جمعیت کمتر از ۱۰ دانش‌آموز در استان وجود دارد، گفت: ۳۵ درصد دانش‌آموزان استان در روستاها تحصیل می‌کنند و در احداث مدارس جدید، معیار اصلی جمعیت دانش‌آموزی است.

۲۱۵ مدرسه کانکسی، سنگی و تخریبی در حال ساخت است

مدیرکل نوسازی، تجهیز و توسعه مدارس کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه در حال حاضر ۲۱۵ مدرسه کانکسی، سنگی و تخریبی در استان در دست ساخت است، گفت: از این تعداد، ۱۴ مدرسه مربوط به شهرستان گچساران است.

وی نهضت مدرسه‌سازی را یک مسیر مستمر دانست و بر اهمیت تجهیزات، سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی و زیرساخت‌های ورزشی در کنار ساخت فضاهای جدید تأکید کرد.

حسینی نیک به مشکلات برخی هنرستان‌ها اشاره کرد و گفت: برای رفع مشکلات هنرستان آیت‌الله طالقانی گچساران با یکی از خیرین در حال رایزنی هستیم تا این مرکز به یک هنرستان شبانه‌روزی تبدیل شود.

وی افزود: متأسفانه سطح تجهیزات برخی مدارس شهری حتی از مدارس روستایی نیز پایین‌تر است.

هوشمندسازی و ایمنی مدارس

مدیرکل نوسازی، تجهیز و توسعه مدارس کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر لزوم هوشمندسازی مدارس، خواستار حرکت به سمت فراهم‌سازی بسترهای نرم‌افزاری و پیش‌نیازهای هوش مصنوعی شد و طراحی مدارس آینده به‌صورت چند کاربردی را ضروری برشمرد.

وی در خصوص ایمنی مدارس نیز هشدار داد: حدود ۱۱ درصد مدارس استان که معادل تقریبی ۲۰۰ مدرسه می‌شود، در رده مدارس پرخطر قرار دارند.

مدیرکل نوسازی، تجهیز و توسعه مدارس کهگیلویه و بویراحمد به پروژه پردیس هنری گچساران اشاره کرد و یادآور شد: یکی از راهکارهای مهم در حوزه پردیس هنری گچساران، جلوگیری از تخریب پروژه بود که با پیگیری تیم فنی نوسازی محقق شد و این پروژه در حال تکمیل است.

وی اضافه کرد: امسال حدود ۴۰ میلیارد تومان صرف تأمین سیستم‌های گرمایشی شد تا کلاس‌های درس در فصل سرما گرم بماند.

