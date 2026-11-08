به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت خارجه عمان، بدر البوسعیدی، وزیر امور خارجه عمان، از هانس گروندبرگ، فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور یمن، استقبال کرد.

در این دیدار، آخرین تحولات اوضاع یمن و پیامدهای تشدید تنش‌های کنونی بر امنیت و ثبات منطقه، مورد بررسی قرار گرفت.

دو طرف درباره تلاش‌های سازمان ملل متحد برای کاهش تنش‌ها و فراهم کردن زمینه ازسرگیری روند سیاسی با هدف دستیابی به راه‌حلی جامع و پایدار که خواسته‌های مردم برادر یمن در زمینه امنیت و ثبات را برآورده کند، رایزنی کردند.

وزیر امور خارجه عمان بر موضع ثابت کشورش در حمایت از امنیت و ثبات کشورهای منطقه و احترام به وحدت و حاکمیت آنها تاکید کرد.

وی همچنین بر اهمیت اولویت دادن به گفتگو و راه‌حل‌های مسالمت‌آمیز و ادامه هماهنگی با سازمان ملل متحد برای حمایت از تلاش‌ها در راستای پایان دادن به درگیری‌ها، کاهش رنج‌های انسانی مردم یمن و محدود کردن پیامدهای این بحران بر منطقه تاکید کرد.