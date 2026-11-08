به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت بهداشت صنعا بامداد یکشنبه اعلام کرد که در پی حملات عربستان طی ۲۴ ساعت گذشته، ۸۳ غیرنظامی شهید و زخمی شده‌اند.

این وزارتخانه در بیانیه‌ای که خبرگزاری یمن، «سبأ»، آن را منتشر کرد، توضیح داد که این آمار شامل ۳۴ شهید و ۴۹ مجروح است. همچنین اشاره کرد که بیشتر قربانیان را کودکان تشکیل می‌دهند و شدت جراحت‌ها متفاوت است.

این وزارتخانه افزود: «با افزایش شمار قربانیان، تعداد شهدای حملات عربستان از زمان آغاز تشدید تنش‌ها به ۳۴۰ نفر و شمار مجروحان به ۷۲۴ نفر رسیده است؛ در مجموع، شمار شهدا و مجروحان به ۱۰۶۴ نفر افزایش یافته است.»

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که نیروهای مسلح یمن همچنان به پاسخ مشروع به حملات عربستان ادامه می‌دهند. به گزارش این رسانه، این نیروها در واکنش به کشتار غیرنظامیان، فرودگاه‌ها و تأسیسات حیاتی عربستان را هدف قرار می‌دهند و همچنین با تجمعات نیروهای وابسته به عربستان در خاک یمن مقابله می‌کنند.

سرتیپ یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن روز شنبه از اجرای ۶ عملیات نظامی ویژه در عمق خاک عربستان خبر داد. وی توضیح داد که در این عملیات‌ها، فرودگاه بین‌المللی ملک خالد، مخازن نفت و برج تقطیر شرکت «آرامکو» در ریاض و همچنین تأسیسات شرکت آرامکو در خریص هدف قرار گرفته‌اند.

یحیی سریع در بیانیه‌ای جداگانه اعلام کرد که جنگنده‌های سعودی طی ساعات گذشته ۱۰۵ حمله هوایی انجام داده‌اند و مناطق و تأسیسات غیرنظامی را در صنعا و استان‌های جوف، تعز، عمران، حجه، صعده، مأرب و لحج هدف قرار داده‌اند.