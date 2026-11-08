به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا علیزاده، بعد از ظهر یکشنبه، در جمع خبرنگاران، درباره اجرای طرح برخورد با ضایعاتی‌های متخلف و مالخران اموال مسروقه اظهار کرد: این طرح طی ۲۴ ساعت گذشته با تلاش ماموران پلیس آگاهی در ۶ شهرستان تابعه انتظامی غرب استان تهران به مرحله اجرا در آمد تا با فعالیت‌های مجرمانه در این حوزه مقابله شود.

وی افزود: ماموران پلیس در جریان اجرای این طرح از ۴۱۷ واحد ضایعاتی بازدید کردند که در نتیجه این بازرسی‌ها، برای ۸۶ واحد اخطاریه صادر شد و ۲۳ واحد متخلف و دارای فعالیت مجرمانه نیز با دستور مقام قضایی پلمب شدند.

فرمانده انتظامی غرب استان تهران با اشاره به دستاوردهای این طرح در حوزه کشف اقلام مسروقه تصریح کرد: در جریان بازرسی از این واحدهای صنفی متخلف، علاوه بر دستگیری ۸۱ مالخر، دو تن و ۳۰۱ کیلوگرم سیم و کابل مسروقه کشف و ضبط شد.

سردار علیزاده در پایان خاطرنشان کرد: با اجرای این طرح عملیاتی و رصد اطلاعاتی ماموران پلیس آگاهی، در مجموع ۲۳۷ قلم انواع اموال مسروقه دیگر نیز از این مراکز کشف شد و برخورد قاطع با فعالیت‌های غیرمجاز و مجرمانه در این حوزه با جدیت ادامه خواهد داشت.