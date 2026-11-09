به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مهدی خطیری اظهار کرد: در پی اعلام وقوع یک فقره آدم‌ربایی، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات فنی و پلیسی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های محلی و همکاری مأموران انتظامی شهرستان کلاله، موفق به شناسایی محل اختفای دو متهم شدند و پس از هماهنگی قضایی، آنان را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی مراوه‌تپه با اشاره به آزادی دو فرد ربوده‌شده گفت: بررسی‌های اولیه نشان داد انگیزه آدم‌ربایی اختلافات مالی بوده و متهمان در ازای آزادی افراد ربوده‌شده، از خانواده‌های آنان ۵۰۰ گرم طلا درخواست کرده بودند.

خطیری ادامه داد: متهمان پس از انجام تحقیقات و بازجویی‌های لازم برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی و روانه زندان شدند.

وی با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با برهم‌زنندگان نظم و امنیت عمومی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.