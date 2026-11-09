به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعلی عرب اظهار کرد: یک مؤسسه زیبایی پوست و مو به دلیل به‌کارگیری افراد فاقد صلاحیت و نداشتن شرایط لازم برای ارائه خدمات تخصصی پلمب شد.

وی افزود: این اقدام در راستای صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، نظارت بر فعالیت مراکز زیبایی و برخورد با تخلفات احتمالی در حوزه سلامت انجام شده است.

رئیس شعبه اول اجرای احکام تعزیرات حکومتی قزوین با هشدار درباره پیامدهای فعالیت افراد فاقد صلاحیت در مراکز زیبایی گفت: ارائه خدمات تخصصی توسط افراد غیرمجاز می‌تواند سلامت مراجعه‌کنندگان را به خطر بیندازد.

عرب از شهروندان خواست در صورت مشاهده تخلف، موضوع را از طریق سامانه ارتباطی تعزیرات حکومتی به نشانی "tazirat135.ir" (http://tazirat135.ir) گزارش کنند یا برای پیگیری به اداره‌کل تعزیرات حکومتی استان قزوین واقع در بلوار شهید بابایی، جنب چهارراه استاندارد مراجعه کنند.