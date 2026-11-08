به گزارش خبرنگار مهر، رضا حیدری‌آزاد، در جمع خبرنگاران، در تشریح روند واگذاری اراضی برای تقویت زیرساخت‌های دماوند اظهار کرد: در راستای اجرای مصوبات سفر استاندار تهران و بر اساس نیازهای واقعی منطقه، با تعامل اداره‌کل راه و شهرسازی، اراضی مورد نیاز مدیریت شهری و نهادهای اجرایی با کاربری‌های گوناگون مشخص و تحویل داده شد.

وی با اشاره به سهم شهرداری دماوند از این اراضی گفت: ۹.۲ هکتار زمین در مجاورت بیمارستان سوم شعبان به ساخت پارک بحران، ۸ هزار مترمربع برای راه‌اندازی پارک اختصاصی بانوان و ۳ هزار و ۳۰۰ مترمربع به توسعه تأسیسات خدمات شهری اختصاص یافته است.

فرماندار شهرستان دماوند با اشاره به سهم سایر شهرها از این واگذاری‌ها افزود: در شهر رودهن ۴ هکتار برای فضای سبز و ۳ هزار و ۵۰۰ مترمربع با کاربری تجاری جهت انجام تعهدات در مسکن مهر مهرآباد واگذار شده و در آبعلی نیز ۱۴ هکتار به بوستان و فضای سبز تخصیص یافته است؛ همچنین اراضی شهر آبسرد نیز با هدف تکمیل تعهدات عمرانی و آسفالت مسکن مهر به زودی تحویل می‌شود.

حیدری‌آزاد به تقویت زیرساخت‌های آموزشی، فرهنگی و ورزشی اشاره و تصریح کرد: سه قطعه زمین به مساحت ۱.۵ هکتار برای ساخت مدارس به آموزش و پرورش، ۲ هزار و ۸۸۵ مترمربع جهت ایجاد فرهنگسرا به اداره ارشاد و ۷ هزار و ۶۰۰ مترمربع زمین در مجموع به ورزش و جوانان دماوند و رودهن واگذار شد.

وی در پایان با تأکید بر پیگیری جدی مطالبات حوزه سلامت خاطرنشان کرد: پیگیری مستمری برای تخصیص قطعه‌زمینی با کاربری درمانی به جای کاربری تجاری در جریان است تا شرایط احداث پلی‌کلینیک تخصصی تأمین اجتماعی و ارتقای خدمات بهداشتی و درمانی مردم دماوند مهیا شود.