به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل حیدری آزاد، بعد از ظهر سه‌شنبه، در جمع خبرنگاران، با اشاره به محوریت موضوع تأمین آب در برنامه‌های دماوند اظهار کرد: در نشست اخیر، دستورات و تصمیمات متعددی برای تأمین آب شرب دماوند با همراهی استاندار تهران و مدیران حوزه آب اتخاذ شد.

وی افزود: برای رفع مشکل آب شرب شهرستان، مجموعه‌ای از راهکارها در قالب طرح‌های کوتاه‌مدت، سریع‌الاثر، میان‌مدت و بلندمدت مورد بررسی قرار گرفته است و امیدواریم با اجرای این برنامه‌ها، مشکل تأمین آب شهروندان در آینده نزدیک برطرف شود.

فرماندار دماوند با بیان اینکه بخشی از تصمیمات اتخاذشده نیازمند مصوبات در سطح ملی است، تصریح کرد: با برنامه‌ریزی انجام‌شده و مصوبات امضاشده، انتظار می‌رود دغدغه تأمین آب شهرستان در سال آینده به حداقل برسد.

حیدری آزاد در ادامه به وضعیت اجرای مصوبات سفر قبلی استاندار تهران به دماوند اشاره کرد و گفت: این مصوبات حوزه‌های مختلفی از جمله راه و شهرسازی، تأمین زمین مورد نیاز، مدرسه‌سازی، احداث فرهنگسرا و کتابخانه را در بر می‌گیرد.

وی خاطرنشان کرد: بخشی از مصوبات سفر گذشته به اتمام رسیده و سایر موارد نیز در دست اجراست. امیدواریم با پیگیری‌ها و دستورهای استاندار تهران، باقی‌مانده این مصوبات نیز به مرحله تکمیل برسد.

فرماندار دماوند تأکید کرد: تأمین آب شرب مهم‌ترین دغدغه مردم شهرستان است و با پیگیری‌های انجام‌شده، امیدواریم این مشکل تا تابستان آینده برطرف شود.