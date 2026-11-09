سید رسول موسوی نژادیان در گفتگو با برخبرنگار مهر، اعلام کرد: روستای میغان شاهرود طی مراسمی رسمی به عنوان روستای نمونه قرآنی استان سمنان معرفی شد.

وی با بیان اینکه میغان قرار است روستاهای استان سمنان را در بحث روستای نمونه قرآنی کشور نمایندگی کند، افزود: هفت استان دیگر در منطقه نیز در حال احصا و معرفی ظرفیت های قرآنی خود هستند.

مدیرکل ارشاد اسلامی استان سمنان گفت: امیدوار هستیم که در رقابت با روستاهای نمونه قرآنی استان های منطقه نیز روستای میغان شاهرود بتواند حائز رتبه برتر شده و به رویداد روستای نمونه قرآنی کشور راه یابد.

موسوی نژادیان با بیان اینکه روستای میغان شهیدستان ایران و دارای بیشترین شهید نسبت به جمعیت در بین روستاهای کشومان است، ابراز کرد: فعالیت های قرآنی در این استان برای تمام اقشار و سنین در جریان است.

وی افزود: فراگیری قرآن کریم، دوره ها و کلاس های آموزشی، تعداد قاریان و حفاظ کلام الله مجید، میزبانی از رویدادهای قرآنی و ... در زمره معیارهای انتخاب روستای نمونه قرآنی در سطح استانی و سپس منطقه ای و کشوری است.