۳۰۰میلیارد ریال اعتبار قیر برای روستاهای استان سمنان تخصیص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا فلاحی شامگاه سه شنبه در مراسم افتتاح طرح هادی و اعطای سند مالکیت در روستای میغان شاهرود به میزبانی مسجد جامع با اشاره به اینکه بازنگری طرح هادی در این روستا سال ۹۶ انجام شد، ابراز داشت: تاکنون ۴۴۰ جلد سند روستایی با همکاری اداره ثبت املاک استان سمنان به مردم میغان تحویل شده است.

وی با بیان اینکه تسهیلاتی برای اجرای طرح ویژه بهسازی مسکن روستایی در نظر گرفته شده است، افزود: با اعطای این تسهیلات تاکنون ۲۴۶ واحد مسکونی روستای میغان مقاوم سازی شد.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان سمنان با بیان اینکه این میزان اعتبار خارج از موضوع اعتبارات استانی و ملی است، تصریح کرد: ۵۵۰ تن قیر طی سه سال گذشته برای بهسازی و اصلاح معابر ۴۶ هزار متر مربع از روستای میغان شاهرود اختصاص یافت.

فلاحی با بیان اینکه امسال ۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار خرید قیر برای روستاهای استان سمنان تخصیص یافت، ابراز کرد: با اختصاص این میزان اعتبار و به همین میزان مشارکت‌های مردمی توانستیم ۵۰ درصد از نیاز قیر روستاهای استان را تأمین کنیم.