کاروان کتاب به ۲۰۰ روستای استان سمنان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، سید رسول موسوی نژادیان ظهر سه شنبه در جلسه برنامه ریزی توزیع کتاب در روستاهای استان سمنان به میزبانی اداره کل ارشاد سمنان، از راه اندازی کاروان کتاب برای همه در روستاهای این استان خبر داد و بیان کرد: در این طرح ۲۰۰ روستای استان میزبان کاروان کتاب با موضوع اهدای کتاب به کتابخانه روستا می شود.

وی با بیان اینکه ۲۰ هزار جلد کتاب در این طرح توزیع می شود، افزود: ارزش ریالی کتاب های اهدایی به روستاهای استان سمنان پنج میلیارد تومان برآورد می شود.

مدیرکل ارشاد اسلامی استان سمنان با بیان اینکه در این طرح روستاهای فاقد کتابخانه در اولویت هستند، گفت: یکی از محورهای این طرح ایجاد زمینه های راه اندازی کتابخانه های عمومی روستایی است.

موسوی نژادیان با بیان اینکه این کتابها به کتابخانه مساجد، کانون های فرهنگی و هنری و مراکز کمیته امداد و ...توزیع می شود، گفت: تلاش شده تا در موضوعات کتاب ها هم تنوع ایجاد شود و لذا کتابهای مورد نیاز کودکان، مذهبی، تاریخی، روانشناسی و ادبیات و شعر و ... در این طرح توزیع شده است.

وی با بیان اینکه این کتابها در مراکز عمومی نیز توزیع می شود تا عموم مردم بتوانند از آنها بهره مند شوند، افزود: محور اصلی این طرح تلاش برای ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در بین اقشار مختلف است.