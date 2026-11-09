به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «من شاهنامه‌ام» با قلم بدری صدرهاشمی و انتشار از سوی انتشارات عصر قلم، اثری در حوزه ادبیات کودک و نوجوان است که می‌کوشد شاهنامه فردوسی را از فضای متون دشوار و زبان کهن خارج کند و با زبانی امروزی، شیوا و خواندنی در دسترس نسل جدید قرار دهد.

صدرهاشمی شکل‌گیری این اثر را از دل روایت‌های شبانه برای فرزندانش آغاز کرده است. او با برداشتی آزاد، اما وفادار به روح حماسی شاهنامه، داستان‌هایی را بازآفرینی کرده که ضمن حفظ بن‌مایه‌های اصلی روایت‌های فردوسی، با زبان و ذهن مخاطب امروز ارتباط برقرار می‌کنند.

یکی از ویژگی‌های قابل توجه این کتاب، توجه به جنبه‌های تربیتی و کاربردی داستان‌های شاهنامه است. نویسنده در پایان هر روایت، مفاهیم اخلاقی و پندهای نهفته در داستان‌ها را به مهارت‌ها و مسائل زندگی امروز پیوند می‌زند. پرهیز از قدرت‌طلبی، کنترل خشم، اهمیت خردورزی و پیامدهای پنهان‌کاری از جمله مفاهیمی هستند که در قالب داستان به مخاطب ارائه می‌شوند.

از دیگر ویژگی‌های «من شاهنامه‌ام»، همراهی تصویرگری اختصاصی با هر داستان است. پویا پارسی تصویرگری این اثر را بر عهده داشته و تلاش کرده است با زبان تصویر، فضای داستان‌ها و شخصیت‌های حماسی را برای مخاطب ملموس‌تر و جذاب‌تر کند.

همچنین پیوند میان نثر امروزی و نظم کلاسیک فارسی، از تمهیدات ادبی این کتاب به شمار می‌رود. نویسنده در نقطه اوج هر داستان، سه بیت اصیل از شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی را در متن روایت گنجانده است؛ انتخابی که علاوه بر حفظ ارتباط مخاطب با متن اصلی شاهنامه، فرصتی برای آشنایی با ظرفیت‌های زبانی و ادبی این اثر ماندگار فراهم می‌آورد.

«من شاهنامه‌ام» فراتر از بازگویی ساده داستان‌های اساطیری، تلاشی برای ایجاد پُلی میان میراث ادبی و فرهنگی ایران با نسل جدید است؛ پُلی که می‌تواند نقطه آغاز علاقه‌مندی کودکان و نوجوانان به شاهنامه و آشنایی عمیق‌تر آنان با اندیشه، خرد و جهان‌بینی فردوسی باشد.

کتاب «من شاهنامه‌ام» از طریق کتاب فروشی های معتبر در دسترس مخاطبان قرار دارد و نسخه صوتی آن توسط بهنام خدارحمی به زودی منتشر می‌شود.