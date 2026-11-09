خبرگزاری مهر، گروه فرهنگ و ادب، طاهره طهرانی: در جغرافیای اساطیری و تاریخی ایران‌زمین، برخی نمادها فراتر از یک پدیده طبیعی یا یک اثر معماری ایستاده‌اند و به ارکان هویت، مقاومت و حافظه جمعی یک ملت بدل شده‌اند. «سرو کاشمر» یا همان سرو کهنسال کشمر، برجسته‌ترین نمونه این درختان مقدس در فرهنگ ایرانی است؛ نمادی از دیرپایی، استواری و تقدس که سایه بلند آن از متن متون کهن زرتشتی تا حماسه ملی فردوسی و روایت‌های مورخان دوره اسلامی امتداد یافته است. این درخت افسانه‌ای نه تنها به عنوان نشانی از آیین باستانی ایران شناخته می‌شود، بلکه سرگذشت تراژیک قطع شدن آن به دست یکی از خودکامهترین خلفای عباسی، یعنی متوکل، و به دنبال آن کیفر شوم و مرگ زودهنگام قاتلانش، به یکی از دراماتیک‌ترین روایت‌های تاریخ ادبیات و سیاست در دوران اسلامی تبدیل شده است.

درختان مقدس و فلسفه گیاه‌باوری در فرهنگ ایران باستان

درخت از دیرباز در چشم‌انداز فکری و زیستی ایرانیان جایگاهی بی‌بدیل داشته و به‌عنوان یکی از ارکان و نمادهای کلیدی در ایران باستان شناخته می‌شده است. ردپای این احترام عمیق را می‌توان به روشنی در نگاره‌ها و آثار باستانی به‌جامانده، همچون حجاری‌های باشکوه دوره هخامنشی در تخت جمشید مشاهده کرد. اعتقاد ایرانیان به درختان، ریشه‌ای عمیق در نقشی داشت که این موجودات زنده در اعصار گذشته در بقا، معیشت و آرامش زندگی آن‌ها ایفا می‌کردند.

در اساطیر و باورهای ایرانی، درختان کهنسال همواره عنصری مقدس قلمداد می‌شده‌اند؛ چنان‌که بر اساس آموزه‌های سنتی و روایات، زرتشت هشدار می‌داد که هرکس درخت کهنسالی را قطع کند، خویشاوندی از او دچار مرگ خواهد شد. در کتاب مقدس اوستا نیز، آسیب رساندن به درختان گناهی بزرگ و نابخشودنی محسوب می‌گردید. در این میان، امرداد (یا اِمرِتات)، به عنوان ایزدبانو و فرشته نگهبان گیاهان، پاسداری از رویش‌های زمین را بر عهده داشت. در باور ایرانیان باستان، نگاه به درختان فراتر از یک موجود گیاهی بود؛ آن‌ها پندارند که درختان، تجلی انسان‌های نیک‌کردار و پاک‌سرشتی هستند که پس از مرگ، برای دستیابی به زندگی جاوید به پیکر درخت درآمده‌اند-باوری که نمونه‌های مشابه آن به انحای گوناگون در میان ملل مختلف جهان نیز دیده می‌شود. بر همین اساس، آیین زرتشت، درختکاری، آبادانی زمین و توسعه فضای سبز را مصداق بارز «کردار نیک» و عبادتی زمینی می‌دانست.

در میان گونه‌های گیاهی، درختانی چون سرو، انجیر، انار، مورد و چنار در نزد ایرانیان از مقدس‌ترین و محترم‌ترین گونه‌ها به‌شمار می‌رفتند که خوشبختانه برخی از بقایا و بازتاب‌های این باورهای کهن هنوز هم در روزگار ما به حیات خود ادامه می‌دهد. با این همه، مایه افسوس است که سنت پاسداری از منابع طبیعی و احترام آیینی به درخت، همانند بسیاری از آداب، رسوم و ارزش‌های اصیل نیاکانی، در گذر قرن‌ها و در اثر بی‌مهری‌ها به فراموشی سپرده شده است؛ سنتی که احیای آن، بیش از هر زمان دیگری برای نجات محیط زیست و هویت فرهنگی این مرزوبوم ضرورت دارد.

از بذر بهشت تا آتشکده آذربرزین‌مهر: بازخوانی اسطوره در شاهنامه

در سنت حماسی و اساطیری ایران، ریشه‌های سرو کاشمر در ابرها و باوری کهن پیوند خورده است. حکیم ابوالقاسم فردوسی در شاهنامه، با استادی تمام این اسطوره را به روایت پذیرش دین بهی توسط گشتاسپ پیوند می‌زند. بر اساس روایت فردوسی، زرتشت پیامبر، این درخت آزاده و بهشتی را از مینو آورده و در کنار آتشکده بزرگ و مقدس «آذربرزین‌مهر» در کشمر می‌کارد. فردوسی در ابیات مشهور خود این رخداد را چنین به تصویر می‌کشد که زرتشت بر روی تنه این سرو سهی نگاشت که گشتاسپ دین بهی و اهورایی را پذیرفته است.

این روایت، سرو کاشمر را از سطح یک درخت ساده خارج کرده و به یک سند زنده، بصری و مکتوب از تحول بزرگ دینی و فرهنگی در ایران باستان مبدل می‌سازد. در آن دوران، درختان کهنسال همواره در فرهنگ ایرانی محترم بوده‌اند، اما سرو کاشمر به دلیل این انتساب آسمانی، جایگاهی فراتر از دیگر درختان داشت؛ پناهگاهی معنوی که نامداران، بزرگان و مردم از اقصی نقاط کشور برای زیارت و احترام به آن روی می‌آوردند و فضای پیرامون آن به کانون تجمع دینی و اجتماعی تبدیل شد.

سیاست خشونت و تفرج سامرا: فرمان متوکل برای قطع سرو مقدس

پس از استقرار اسلام در ایران، شهرت این سرو کهنسال و باظرافت‌های بی‌نظیرش سرانجام به گوش دربار خلافت عباسی در سامرا رسید. متوکل، خلیفه عباسی که به ساخت‌وسازهای عظیم و سخت‌گیری‌های مذهبی و سیاسی‌اش شهرت داشت و در آن دوران مشغول توسعه و آبادانی کاخ‌های خود در سامرا بود، تصمیم گرفت این شاهکار طبیعت را تصاحب کند. او در فرمانی آمرانه و بی‌رحمانه دستور داد که درخت کهنسال کشمر را قطع کنند، شاخه‌های عظیم آن را با نمد بپیچند و تنه و قطعات گران‌بهای آن را از خراسان به بغداد و سامرا بفرستند تا در ساخت کاخ‌های خلیفه به کار رود. منصور ثعالبی نوشته است:

«این دو درخت سرو کشمر و سرو فریومد گشتاسب ملک فرمود تا بکاشتند. متوکل علی‌الله جعفربن‌المعتصم خلیفه را این درخت وصف کردند و او بنای جعفریه آغاز کرده بود. نامه نوشت به عامل نیشابور خواجه ابوالطیب و به امیر طاهربن‌عبدالله طاهر که باید آن درخت (سرو کشمر) ببرند و بر گردون نهند و به بغداد فرستند و جمله شاخ‌های آن در نمد دوزند و بفرستند تا درودگران در بغداد آن درخت راست بازنهند و شاخ‌ها به میخ به هم باز بندند چنان‌که هیچ شاخ و فرع از آن درخت ضایع نشود تا وی آن ببیند آن گاه در بنا به کار برند. پس گبرگان جمله جمع شوند و خواجه ابوالطیب را گفتند ما پنجاه هزار دینار زر نیشابوری خزانه خلیفه را خدمت کنیم درخواه تا از این بریدن درخت درگذرد، چه هزار سال زیادت است تا آن درخت کاشته‌اند و این در سنه اثنتین و ثلاتین و مأتین بود و از آن وقت که این درخت کشته بودند تا بدین وقت هزار و چهارصد و پنج سال بود، و گفتند که قلع و قطع این مبارک نیاد و بدین انتفاع دست ندهد. پس عامل نیشابور گفت متوکل نه از خلفا و ملوک بود که فرمان وی ردّ توان کرد...»

منابع تاریخی و روایات محلی حکایت از آن دارند که زرتشتیان و ایرانیان وطن‌دوست منطقه، هنگامی که با این فرمان فاجعه‌بار روبرو شدند، تلاش فراوانی کردند تا مانع از اجرای آن شوند. آن‌ها حتی رقمی نجومی-که در برخی روایت‌ها ۵۰٬۰۰۰ سکه طلا ذکر شده است- پیشنهاد دادند تا خلیفه از قطع کردن درخت صرف‌نظر کند و اجازه دهد این میراث ملی و دینی در جای خود باقی بماند. با این حال، ماشین سرکوب و غرور استبدادی خلافت عباسی، چشم بر این پیشکش بست و فرمان اجرای قطع درخت صادر شد؛ فاجعه‌ای که قلب فرهنگ ایرانی را که همواره پاسدار حیات و نور و مهر بوده است، جریحه‌دار کرد.

تحقق پیش‌گویی یا تسویه حساب سیاسی: سرنوشت شوم قطع‌کنندگان

نقطه اوج و دراماتیک روایت سرو کاشمر، با پیش‌گویی منسوب به زرتشت گره خورده است؛ پیش‌گویی هشداردهنده‌ای که اعلام می‌کرد هر کس دست تعدی به سوی این درخت مقدس دراز کند و آن را قطع نماید، به سزای اعمال خود خواهد رسید و طعم مرگ را به تلخ‌ترین شکل ممکن خواهد چشید. تاریخ‌نگاری سنتی و عامیانه، تحقق این پیش‌گویی را با شتابی شگفت‌انگیز در سرنوشت متوکل عباسی به تماشا می‌نشیند.

بر اساس مستندات تاریخی، در دسامبر سال ۸۶۱ میلادی (مطابق با سال ۲۴۷ هجری قمری)، در حالی که تنه عظیم سرو کاشمر هنوز در مسیر طولانی انتقال به سوی بغداد بود و گویی سایه شوم این جنایت فرهنگی بر سر دستگاه خلافت سنگینی می‌کرد، متوکل در یک کودتای خونین درباری در سامرا به دست محافظان ترک و با هماهنگی و رضایت پسرش «منتصر» به قتل رسید. متوکل با فرماندهان ترک و پسر خود دچار تنش‌های عمیق سیاسی و مالی شده بود و در یک شب باده‌گساری، پس از تحقیر کردن فرزندش، قربانی توطئه‌ای شد که توسط نظامیان ترک اجرا شد. مهاجمان به اتاق خلیفه یورش بردند و حتی «فتح بن خاقان»، وزیر و نزدیک‌ترین یار او که خود را سپر خلیفه کرده بود، قطعه‌قطعه شد و سپس خود متوکل به قتل رسید.

این تقارن زمانی میان قطع سرو کاشمر و مرگ فجیع خلیفه عباسی، در نگاه ایرانیان فراتر از یک اتفاق ساده بود؛ این رخداد به نمادی قدرتمند از عدالت تاریخ، کیفر ستمگران و پایداری هویت ایرانی تبدیل شد. روایت‌های ادبی، مرگ متوکل را تحقق قطعی نفرین سرو مقدس دانستند و به این ترتیب، درخت بریده‌شده در اسطوره و ادبیات جاودانه شد، در حالی که عاملان زوال آن به چاه مذلت تاریخ فروافتادند.

کشمر در لایه‌های تاریخ؛ از قلعه کهن «کوشک» تا برج علی‌آباد

جغرافیای کشمر باستان تنها به خاطره یک درخت خلاصه نمی‌شود؛ این منطقه گنجینه‌ای از لایه‌های باستانی و یادمان‌های معماری است که برج علی‌آباد (معروف به برج کشمر) در روستای علی‌آباد شهرستان بردسکن، برجسته‌ترین نماد آن به شمار می‌رود. این بنای آجری باشکوه که بر فراز بقایای قلعه کهن «کوشک» استقرار یافته، پیوندی عمیق میان لایه‌های اسطوره‌ای و تاریخی این خطه برقرار کرده است. اعتقاد بر این است که این برج (مانند دیگر برج مقبره های منطقه خراسان) یک مقبره بوده و به همین خاطر به مقبره کشمر نیز معروف شده است.

برج علی‌آباد با ارتفاعی نزدیک به ۱۸ متر، بدنه‌ای با آجرکاری‌های هندسی چشمگیر و گنبد مخروطی دوپوش خود، شاهکاری از معماری سده هشتم هجری (یا اواخر سده هفتم) محسوب می‌شود که در فهرست آثار ملی ایران نیز به ثبت رسیده است. اگرچه این برج خودِ سرو کاشمر نیست، اما در همان قلمرو فرهنگی و در مسیر باستانی ارتباط مرکز ایران با خراسان و نیشابور واقع شده است. نام «مقبره کشمر» که به این بنا اطلاق می‌شود، نشان‌دهنده آگاهی دیرینه اهالی منطقه از اصالت تاریخی این خاک است؛ جایی که حافظه جمعی، یادمان‌های معماری خود را به روایت‌های کهن پیوند زده تا هیچ‌گاه ریشه‌های خود را گم نکند.

بررسی جامع سرگذشت سرو کاشمر، فرمان متوکل، مرگ خلیفه و پیوند آن‌ها با برج علی‌آباد، ابعادی فراتر از یک واقعه‌نگاری ساده را آشکار می‌سازد. این مجموعۀ به‌هم‌پیوسته از اسطوره، تاریخ، سیاست و معماری، و میراثی که در خطه ترشیز زنده است؛ گویای آن است که جامعه ایرانی چگونه در طول قرن‌ها توانسته است با تکیه بر ابزار فرهنگ، شعر، معماری و روایت‌های نمادین، هویت مستقل و ریشه‌دار خود را در برابر هجوم استبداد و توفان حوادث حفظ کند.

پاسداران خاموش میراث؛ روایتی از دل کشمر باستان

در توصیف وضعیت امروزین برج علی‌آباد و حیات پیرامون آن، روایت‌های میدانی ابعاد انسانی عمیقی به این میراث کهن می‌بخشند. کلیددار و نگهبان دلسوز این یادمان تاریخی، زهرا خانمی است که با عشقی برخاسته از اصالت این خاک، در را برای بازدید کنندگان از راه های دور میگشاید. در محوطه گسترده و باصفای پیرامون برج، درختان انار باروری خودنمایی می‌کنند که شاخه‌هایشان از سنگینی میوه‌های یاقوتی‌رنگ به سوی زمین خم شده‌اند.

هنگامی که درِ کهنِ بنا به روی بازدیدکنندگان گشوده می‌شود، هشدارهای صمیمانه و در عین حال مسئولانه زهرا خانم آغاز می‌شود؛ او با تأکید هشدار می‌دهد که مبادا کسی از پله‌های برج بالا رود، چرا که بی‌احتیاطیِ برخی بازدیدکنندگان پیشین، آجرهای لبه طبقه بالا و بخش زیرین گنبد را دچار آسیب و شکستگی کرده است. او در تمام مدت حضور گردشگران، هوشیارانه در آستانه در می‌ایستد، از بنا مراقبت می‌کند و با حوصله به پرسش‌های رهگذران پاسخ می‌دهد. هنگامی که از او درباره نحوه رسیدگی و آبیاری درختان انار پرسیده می‌اینطور پاسخ داد: «خودم آب می‌دهم و مراقبتشان می‌کنم؛ مثل این برج، مثل این خاک که مال ماست.»

در دوردست‌ترین نقاط این سرزمین، مردمانی چون زهرا خانم پاسدار خاطره سرو کاشمر، نگهبان برج علی‌آباد و تیمارگر درختان انارند. این حضور، گواهی زنده‌ای است بر اینکه ریشه‌های فرهنگ ایران‌زمین نه فقط در متون تاریخی و اساطیر، که در دستان پینه‌بسته، غیرت و دل‌های مهربان هزاران «زهرا خانم» در سراسر این خاک پاک، زنده و جاودان پاس داشته می‌شود.