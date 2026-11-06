خبرگزاری مهر، گروه فرهنگ و ادب، طاهره طهرانی: ادبیات معاصر ایران با نام چهره‌هایی گره خورده است که قلم را نه برای تفاخرِ لفظی، بلکه همچون سلاحی بران در برابر استبداد داخلی و استعمار خارجی به کار گرفتند. در این میان، میرزا محمد فرخی یزدی، ملقب به «تاج‌الشعرا» و مشهور به «شاعر دهن‌دوخته»، نماد بارز شاعری است که شعر را از دایره الفاظ مجرد بیرون آورد و به سنگر دفاع از حقوق طبقات محروم و استقلال ملی تبدیل کرد. بررسی روزگار، ریشه‌های زندگی پربار و آثار او، به ویژه قطعه «ایران – اسلام»، ابعاد عمیقی از اندیشه سیاسی، ملی و دینی این روزنامه‌نگار مبارز را آشکار می‌سازد؛ اندیشه‌ای که در بحبوحه تحولات ساختاری مشروطه و دوران انتقال قدرت شکل گرفت و تا واپسین دم حیاتش در زندان ادامه یافت.

بستر تاریخی و زندگی‌نامه؛ از نانوایی تا صحن سیاست

میرزا محمد فرخی یزدی در سال‌های پایانی سده سیزدهم خورشیدی در شهر یزد و در خانواری تهیدست متولد شد. سال‌های کودکی و نوجوانی او با سختی، فقر شدید و کار طاقت‌فرسا در کارگاه‌های پارچه‌بافی و نانوایی سپری شد. با این حال، ذوق سرشار و رغبت وصف‌ناپذیرش به ادبیات فارسی، او را به سوی شعر و مطالعه کشاند. فرخی از همان دوران جوانی، شعر را زبان گویای اعتراض به ناعدالتی‌های اجتماعی و سیاسی زمانه ساخت.

نقطه عطف و در عین حال تراژیک زندگی او، سرودن قطعه‌ای انتقادی در سال ۱۳۲۸ هجری قمری علیه حاکم مستبد وقت یزد، ضیغم‌الدوله قشقایی بود. این شعر گزنده خشم حاکم را برانگیخت و به دستوری وحشیانه انجامید: دوختن لب‌های شاعر با نخ و سوزن در میان جمع. این واقعه هولناک، نام فرخی را به عنوان «شاعر دهن‌دوخته» یا «لسان‌المله» در تاریخ مبارزات آزادی‌خواهانه ایران جاودانه ساخت و به او روحیه‌ای آشتی‌ناپذیر در برابر استبداد بخشید.

روزنامه‌نگاری طوفانی و مبارزه پارلمانی

فرخی پس از تحمل رنج تبعید و آوارگی، در سال ۱۳۰۰ خورشیدی روزنامه «طوفان» را در تهران بنیان گذاشت. روزنامه طوفان به تریبونی صریح، انتقادی و هتاک به فساد دولتمردان و مداخلات بیگانگان تبدیل شد. این نشریه بارها از سوی عوامل حکومتی توقیف شد و فرخی نیز به جرم نشر مقالات تند، افشاگری‌های سیاسی و سرودن اشعار انقلابی، بارها راهی زندان، تبعید و سلول‌های انفرادی گشت.

او در دوران حیات سیاسی خود، افزون بر قلم، گام در عرصه قانون‌گذاری نیز نهاد و به عنوان نماینده مردم یزد در دوره هفتم مجلس شورای ملی انتخاب شد. فرخی در سنگر مجلس نیز بدون هیچ‌گونه ترس و ملاحظه‌ای، به انتقاد شدید از قراردادهای استعماری (همچون قرارداد ۱۹۱۹) و روند فزاینده استبداد رضاشاهی پرداخت. سرانجام این روحیه انقلابی و سازش‌ناپذیر، حکومت وقت را بر آن داشت تا با نقشه‌ای از پیش‌طراحی‌شده، او را در ۲۵ مهر ۱۳۱۸ پس از ماه‌ها حبس و شکنجه در زندان قصر، به‌طرز مشکوکی به شهادت برساند؛ او سرانجام در گوری ناشناخته به خاک سپرده شد.

جایگاه شعر و سبک ادبی فرخی یزدی

شعر فرخی یزدی بازتاب زنده و عریانِ آرمان‌های انقلاب مشروطه است. شعر او برخلاف سنت ادبی دربارپسند، رو به سوی توده مردم دارد؛ زبانش ساده، صریح، کوبنده و سرشار از طنز تلخ، طعنه‌های گزنده و فریاد عدالت‌خواهی است. او در قالب‌های گوناگون سنتی همچون غزل، قصیده و مسمط، مضامینی چون آزادی، برابری، نفی استعمار و دفاع از استقلال وطن را با مهارت تمام جای داد.

فرخی تنها یک شاعر احساساتی نبود، بلکه روزنامه‌نگاری سیاسی بود که بیت‌بیتِ شعرش پیامی تحلیل‌شده برای آگاهی‌بخشی به جامعه داشت. اصرار او بر حفظ کرامت انسانی و ایستادگی در برابر خودکامگان داخلی و خارجی، سبب شد تا شعرهایش در دل جان مردم نفوذ کند و به سرودهای رایج محافل آزادی‌خواهی مبدل شود:

ای وطن‌پرورِ ایرانیِ اسلام‌پرست

همّتی ز آنکه وطن رفت چو اسلام ز دست

بیرقِ ایران از خَصمِ جفاجو شده پست

دلِ پیغمبر را ظلمِ ستمکاران خست

خُلَفا را همه دل غرقه به خون است ز کفر

حالِ حیدر نتوان گفت که چون است ز کفر

گاهِ آن است که زین ولوله و جوش و خروش

که به پا گشته ز هر خائنِ اسلام‌فروش

غیرتِ توده اسلام درآید در جوش

همگی متّحد و متّفق و دوش به دوش

حفظِ قرآن را بر دفعِ اَجانِب تازند

یا موفق شده یا جانِ گرامی بازند

مسجد ار باید امروز کلیسا نشود

یا وطن فردا منزلگهِ ترسا نشود

سبحه زنّار و حرم دیر به جبرا نشود

شورِ اسلامی بایست، ولی تا نشود

بُوَد ایرانِ ستم‌دیده چو اسلام غریب

وین دو معدوم ز جور و ستمِ اهلِ صلیب

حَبَّذا روزی کاسلام طرفداری داشت

چون رسولِ مدنی(ص) سیّد و سالاری داشت

صِدق صدّیقی و فاروقِ فداکاری داشت

عمروزن مرحب کش حیدرِ کرّاری داشت

روی حق جلوه‌گر از حمزه نام‌آور بود

پشتِ اسلام قوی از مددِ جعفر بود

ای خوش آن روز که ایران بُد چون خُلدِ برین

بود مُستَملَکَش از خطه چین تا خطِ چین

از کیومرثش بُد روزِ سیامک تأمین

تا چه طهمورث و هوشنگ و جمش یار و معین

نی چو اکنون به تزلزل زد و ضحّاکِ عَدو

کاوه آهنگر و آن فرّ فریدونی کو

داشت امروز گر اسلام نگهبانی چند

یا مسلمانی چون بوذر و سلمانی چند

یا که مانند زبیر اشجع شجعانی چند

کی شدی پامال از دست غرض‌رانی چند

غازیانِ اَحَد و بَدر مگر در خوابند

که به دنیا ز پیِ نصرتِ ما نشتابند

نیست چون سَلم اگر خائن و دشمن چون تور

ایرجِ ایران، زیشان ز چه آمد مقهور

الله الله چه شد آن غیرتِ کشوادِ غیور

قارنا ساما دیگر ز چه خفتند به گور

گاهِ آن است که بر مامِ وطن مهر کنید

درگهِ کینه‌کشی، کارِ منوچهر کنید

هرگز اسلام نَبُد خوار چنین پیشِ ملل

سیفِ سیف‌الله اگر داشت کنون حُسنِ عمل

شد کجا سعد معاذ ابن معاذ ابن جبل

کو (ضرار) آن یلِ نام‌آورِ بی‌شِبه و بدل

تا مَصون دارد از حملهٔ کفر ایمان را

ز اهل انجیل به جان حفظ کند قرآن را

قطعهٔ «ایران – اسلام» یکی از برجسته‌ترین نمونه‌های تلفیق مؤلفه‌های ملی و مذهبی در ادبیات سیاسی معاصر ایران است. این شعر بازتاب مستقیم التهابات فکری دوره‌ای است که کشور با تهدیدات جدی استعمار خارجی، ضعف دولت‌های مرکزی و از هم‌گسیختگی شیرازه‌های استقلال روبه‌رو بود.

پیوند ناگسستنی میهن و دین

بیت آغازین این سروده، کلید فهم کل اندیشهٔ شاعر است: خطابِ «ای وطن‌پرورِ ایرانیِ اسلام‌پرست» نشان می‌دهد که در نگاه فرخی، میان عواطف وطن‌دوستانه و باورهای دینی هیچ تضاد و جدایی وجود ندارد. او سقوط وطن را هم‌معنا با زوال دین می‌داند و بر این باور است که دفاع از خاک وطن، تکلیفی دینی و ملی است.

هشدار در برابر سلطهٔ بیگانگان و استعمار

شاعر با بهره‌گیری از تعبیرهایی چون «اَجانِب»، «اهلِ صلیب» و «خَصمِ جفاجو»، خطر نفوذ قدرت‌های استعماری را به شدت گوشزد می‌کند. مصاریعی نظیر «مسجد ار باید امروز کلیسا نشود / یا وطن فردا منزلگهِ ترسا نشود» بیانی استعاری از نگرانی ژرف شاعر نسبت به تسلط فرهنگی، سیاسی و جغرافیایی بیگانگان بر شالودهٔ جامعهٔ ایرانی است.

استفادهٔ هم‌زمان از اساطیر ملی و تاریخ اسلامی

یکی از ویژگی‌های ساختاری این شعر، بهره‌گیری هوشمندانه از اسطوره‌ها و پهلوانان شاهنامه (مانند کیومرث، سیامک، طهمورث، هوشنگ، جمشید، فریدون، کاوه، ایرج، تور، سلم، منوچهر و کشواد) در کنار شخصیت‌ها و مفاخر صدر اسلام (پیامبر اکرم، ابوبکر، عمر، علی بن ابی‌طالب (ع)، حمزه، جعفر طیار، ابوذر، سلمان فارسی و...) است. فرخی با این تلفیق هنرمندانه اثبات می‌کند که هویت تاریخی ایرانیان دو بال دارد: میراث باستانی و میراث اسلامی؛ و هر دو برای مقاومت در برابر ظلم و بیداد ضروری‌اند.

نکوهش خیانت و رخوت داخلی

فرخی در بخش‌های پایانی شعر، نوک پیکان انتقاد را به سمت رخوت، بی‌تفاوتی و خیانت برخی عوامل داخلی («خائنِ اسلام‌فروش») می‌گیرد که منافع حقیر شخصی یا گروهی خود را بر مصالح کلان کشور ترجیح می‌دهند. او با لحنی حماسی و پرسش‌های انکاری پی‌درپی («الله الله چه شد آن غیرتِ کشوادِ غیور؟»)، وجدان خفتهٔ جامعه را به بیداری و اتحاد دعوت می‌کند.

عدالت و آزادی، د وروی یک سکه

شعر و زندگی فرخی یزدی دو روی یک سکه‌اند؛ سکه‌ای که به نام آزادی، عدالت و استقلال ضرب شده است. قطعهٔ «ایران – اسلام» تنها یک اثر ادبی کلاسیک نیست، بلکه مانیفستی سیاسی و اخلاقی برای روزگار بحران است. فرخی به صراحت به ما یادآور می‌شود که پاسداری از نام و نشان ایران و حفظ استقلال آن، مستلزم هوشیاری ملی، کنار گذاشتن کینه‌توزی‌های داخلی و اتحاد همه‌جانبه در برابر تهدیدات بیگانگان است؛ پیامی که با گذشت نزدیک به یک سده، همچنان طراوات و معنای عمیق خود را حفظ کرده است.