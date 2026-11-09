دریافت 9 MB کد مطلب 7005635 https://mehrnews.com/x3dyP9 ۱۸ آبان ۱۴۰۵، ۱۶:۰۱ کد مطلب 7005635 فیلم هنر فیلم هنر ۱۸ آبان ۱۴۰۵، ۱۶:۰۱ بچههای هوافضا در پناه امام رضا(ع) نماهنگ «در پناه امام رضا(ع)» به مناسبت هفته هوافضا منتشر شد. کپی شد مطالب مرتبط مراسم سالگرد شهید آرمان علی وردی در برازجان برگزار شد انتشار تازهترین نماهنگ مهدی رسولی در آستانه سالروز شهادت حضرت زهرا(س) ۹ هزار و ۸۰۰ اثر در جشنواره ملی رویش داوری شد؛تجلیل از ۱۶۹ اثر برگزیده سردار محبی: روند تولید و ارتقای تسلیحات کشور لحظهای متوقف نخواهد شد برچسبها امام رضا(ع) حرم امام رضا (ع) هوافضا نماهنگ
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