به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صالحی صبح شنبه در نشست خبری جشنواره ملی رویش اظهار کرد: در مجموع ۹ هزار و ۸۰۰ اثر به دبیرخانه سیزدهمین و چهاردهمین دوره این جشنواره ارسال شده که پس از پایان مراحل داوری، ۱۶۹ اثر به‌عنوان آثار برگزیده انتخاب شده‌اند.

وی با اشاره به جایگاه جشنواره رویش در برنامه‌های فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری افزود: این رویداد با هدف شناسایی ظرفیت‌ها و معرفی دستاوردهای کانون‌های فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی دانشگاه‌های کشور برگزار می‌شود.

معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه کردستان، فراهم کردن بستر بروز خلاقیت و استعدادهای دانشجویی را از اهداف این جشنواره دانست و گفت: تقویت ارتباط میان کانون‌های فرهنگی دانشگاه‌ها، تبادل تجربه و ایجاد زمینه همکاری و هم‌افزایی میان فعالان این حوزه از دیگر اهداف برگزاری این رویداد ملی است.

صالحی با بیان اینکه اعضای مجامع عمومی، شوراهای مرکزی، دبیران و کارشناسان کانون‌های فرهنگی، هنری، اجتماعی و دینی دانشگاه‌ها مخاطبان اصلی جشنواره هستند، عنوان کرد: این دوره از جشنواره در دو بخش رقابتی کانون‌ها و دانشجویان برگزار می‌شود.

وی درباره ساختار رقابتی جشنواره توضیح داد: بخش کانون‌ها در ۶ رشته و بخش دانشجویان در هفت رشته اصلی و ۲۰ حوزه فرهنگی و هنری مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

ارزیابی عملکرد کانون‌ها در ۶ رشته

معاون فرهنگی دانشگاه کردستان با تشریح محورهای بخش رقابتی کانون‌ها بیان کرد: عملکرد کانون‌ها در زمینه‌هایی همچون کانون برتر، نوآوری فرهنگی و اجتماعی، فعالیت‌های فضای مجازی و دیجیتال، مسئولیت اجتماعی، نشریات کانونی، گفت‌وگوی دانشجویی و کرسی‌های آزاداندیشی و همچنین هویت ایرانی و اسلامی ارزیابی می‌شود.

صالحی با اشاره به گستردگی بخش دانشجویی جشنواره گفت: آثار دانشجویان در هفت رشته اصلی ادبی، صداپیشگی و مجری‌گری، صنایع دستی، فیلم‌سازی، موسیقی، هنرهای تجسمی و هنرهای نمایشی به رقابت گذاشته می‌شود.

وی افزود: در رشته ادبی آثاری در زمینه شعر، ترانه، داستان کوتاه، فیلمنامه، نمایشنامه و طرح پادکست پذیرفته شده است و در بخش صداپیشگی و مجری‌گری نیز دوبله، گویندگی و اجرا مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه کردستان ادامه داد: دست‌سازه‌ها، نقش‌بافته‌ها و طراحی دوخت و لباس در بخش صنایع دستی، فیلم کوتاه، مستند و نماهنگ در بخش فیلم‌سازی و آثار موسیقی سنتی و نواحی، اجراهای انفرادی و گروهی و آواز نیز در بخش موسیقی داوری می‌شوند.

صالحی خاطرنشان کرد: خوشنویسی، گرافیک، نقاشی، مجسمه‌سازی و عکاسی از محورهای هنرهای تجسمی و تئاتر صحنه‌ای، خیابانی، عروسکی، آیینی و سنتی نیز از زمینه‌های رقابت در بخش هنرهای نمایشی جشنواره ملی رویش است.