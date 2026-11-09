به گزارش خبرگزاری مهر، حمزه رضایی، در رأس هیئتی بازرسی به‌صورت سرزده از اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بازدید کرد و روند فعالیت‌ها و عملکرد این مجموعه را مورد بررسی قرار داد.

تأکید بر توسعه خدمات الکترونیکی و شفافیت اداری

رضایی با اشاره به اهمیت سامانه جامع حفاظت و امور اراضی، این سامانه را ابزاری مهم برای تقویت مشارکت نظارتی دانست و بر ضرورت استفاده از سامانه‌های مربوطه برای شفاف‌سازی فرآیند تشکیل پرونده‌ها، مدیریت زمان و کاهش مراجعات حضوری مردم تأکید کرد.

وی همچنین در خصوص پنجره واحد زمین، مواردی را برای پیگیری و اقدام لازم ابلاغ کرد.

بازرس‌کل قضایی لرستان با بیان اینکه نظارت نباید به‌معنای بی‌اعتمادی تلقی شود، اظهار داشت: نظارت‌ها در واقع با هدف کمک به مدیران، ارائه مشورت و پیشگیری از بروز تخلفات انجام می‌شود و می‌تواند از شکل‌گیری آسیب‌ها جلوگیری کند.

صیانت از اراضی ملی و مقابله با تغییر کاربری غیرمجاز

رضایی جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی را از محورهای مهم مأموریت سازمان بازرسی دانست و بر تشدید نظارت‌ها، پیشگیری از تخلفات و مقابله با هرگونه تعرض به اراضی ملی تأکید کرد.

وی تعیین حدود اراضی ملی را از مهم‌ترین راهکارهای حفاظت از منابع طبیعی برشمرد و خواستار تقویت نظارت، هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی برای جلوگیری از تعرض به این عرصه‌ها شد.

بازرس‌کل قضایی لرستان همچنین بر انجام جدی وظایف با هدف ارتقای سلامت اداری، افزایش شفافیت در فرآیندهای اجرایی و تقویت حفاظت از منابع طبیعی تأکید کرد.

رضایی با اشاره به دشواری مأموریت حفاظت از جنگل‌ها، مراتع و منابع طبیعی، گفت: نگهداری از درختان و جنگل‌ها و حفاظت از منابع طبیعی کاری بسیار سخت است و امیدواریم نیروهای پرتلاش منابع طبیعی با وجود محدودیت امکانات، با جدیت بیشتری در مسیر حفاظت و نگهداری از جنگل‌ها، مراتع و سایر عرصه‌های طبیعی فعالیت کنند.