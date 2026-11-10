جواد زنگنه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: در راستای صیانت از اراضی ملی و جلوگیری از تجاوز به حقوق بیت‌المال، کارشناسان این اداره با همکاری نیروی انتظامی و پلیس اقتصادی ملایر از وضعیت ساخت‌ و سازها، تخریب و تصرفات احتمالی در روستای «کرکان» بازدید کردند.

وی با بیان اینکه موضوع به صورت کارشناسی مورد بررسی قرار گرفت، افزود: در جریان این بازدید موارد مربوط به ساخت‌ و ساز و تغییر کاربری اراضی بررسی و مستندات و مدارک موجود برای تعیین وضعیت قانونی اقدامات انجام شده مورد ارزیابی قرار گرفت.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری ملایر با بیان اینکه حفاظت از اراضی ملی و برخورد قانونی با هرگونه تعرض به این عرصه‌ها با جدیت دنبال می‌شود، افزود: پس از تکمیل بررسی پرونده و احراز تخلفات احتمالی موضوع از طریق مراجع قضایی پیگیری و متخلفان به دستگاه قضایی معرفی خواهند شد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه گشت و بازرسی محموله‌های چوبی با هدف پیشگیری از قاچاق چوب و مقابله با تخلفات احتمالی در سطح شهرستان ملایر از سوی نیروهای اداره منابع طبیعی با همکاری نیروی انتظامی انجام شد، گفت: در جریان این گشت نظارتی خودروهای حامل محموله‌های چوبی مورد بررسی و کنترل قرار گرفتند تا از حمل و نقل غیر مجاز فرآورده‌های چوبی و برداشت غیرقانونی از منابع طبیعی جلوگیری شود.

زنگنه با تاکید بر استمرار گشت‌های حفاظتی و نظارتی، برخورد با تخلفات در حوزه منابع طبیعی را از اولویت‌های کاری خود دانست و از شهروندان خواست هرگونه تخلف در این زمینه را از طریق سامانه امداد جنگل و مرتع ۱۵۰۴ گزارش کنند.

وی به بررسی تخلفات احتمالی کارخانه‌های سیلیس اشاره و اظهار کرد: در راستای صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی بازدیدی از کارخانه‌های تولید پودر سیلیس مستقر در شهرک صنعتی ازندریان با حضور کارشناسان اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ملایر و ماموران پلیس امنیت اقتصادی انجام شد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری ملایر ادامه داد: در این بازدید فعالیت واحدهای صنعتی از نظر رعایت ضوابط و مقررات مرتبط با منابع طبیعی و بررسی احتمال وقوع تخلفات مورد ارزیابی قرار گرفت و موضوعات مرتبط با بهره‌برداری و استفاده از اراضی به صورت کارشناسی بررسی شد.

وی تصریح کرد: این اقدام با هدف پیشگیری از تخلفات احتمالی، برخورد قانونی با متخلفان و صیانت از حقوق بیت‌المال و سرمایه‌های ملی انجام شد و در صورت احراز هرگونه تخلف اقدامات قانونی لازم در دستور کار قرار خواهد گرفت.

زنگنه در بخش دیگری از سخنان خود از پویش ملی نهال‌کاری در دانشگاه ملی ملایر خبر داد و افزود: پویش ملی نهال‌کاری در راستای اجرای طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت با حضور کارشناسان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان، رئیس و جمعی از اساتید و دانشجویان در دانشگاه ملی ملایر برگزار شد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری ملایر بیان کرد: این پویش با هدف ترویج فرهنگ درختکاری، توسعه فضای سبز و تقویت مشارکت دانشگاهیان در حفاظت از منابع طبیعی اجرا شد و حاضران با کاشت نهال بر ضرورت گسترش فعالیت‌های مشارکتی در زمینه حفظ محیط زیست و مقابله با بیابان‌زایی تاکید کردند.