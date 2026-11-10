به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بنیاد ملی نخبگان، جنوبگان و اقیانوس جنوبی از مهمترین مناطق راهبردی و کمترشناختهشده کره زمین به شمار میروند که نقش تعیینکنندهای در نظام اقلیمی، اقیانوسشناسی، تغییرات آبوهوایی، تنوع زیستی و تحولات محیطزیستی جهان دارند. از این رو، توسعه مطالعات علمی در این منطقه و تقویت حضور پژوهشی و فناورانه کشور در آن از اهمیت ویژهای برخوردار است.
در همین راستا، بنیاد ملی نخبگان با بهرهگیری از ظرفیت علمی برگزیدگان جایزه کاظمی آشتیانی (استادیاران جوان)، از طرحهای پژوهشی و تحقیقاتی واجد شرایط در حوزه جنوبگان حمایت میکند.
این فراخوان با هدف توسعه همکاریهای علمی بینالمللی، ایجاد و تقویت شبکه پژوهشگران ایرانی حوزههای قطبی و فراهمسازی زمینه مشارکت مؤثر کشور در پروژههای علمی مرتبط با جنوبگان طراحی شده است.
برای مشاهده جزئیات فراخوان به اینجا مراجعه کنید.
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