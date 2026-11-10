به گزارش خبرنگار مهر، سعید دهقانلو ظهر سه‌شنبه در نشست خبری هفته کتاب و کتابخوانی که در سالن جلسات کتابخانه‌های عمومی استان سمنان برگزار شد، از عضویت ۳۷ هزار نفر در کتابخانه‌های عمومی استان خبر داد و اظهار کرد: از این تعداد، ۲۹ هزار و ۱۱۶ نفر عضو کتابخانه‌های نهادی و هفت هزار و ۵۸۳ نفر عضو کتابخانه‌های مشارکتی هستند.

وی با اشاره به فعالیت کتابخانه‌های مشارکتی در مجموعه‌هایی مانند هلال احمر و شهرداری‌ها افزود: آمار اعضای کتابخانه‌های عمومی استان در سال‌های گذشته بیشتر از رقم فعلی بود، اما با راه‌اندازی سامانه الکترونیکی و هوشمندسازی فرآیند عضویت، آمارها ساماندهی و اعضای واقعی شناسایی شدند.

ساماندهی آمار اعضا با راه‌اندازی سامانه هوشمند

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان سمنان با تشریح ضرورت اصلاح آمار عضویت بیان کرد: در گذشته ممکن بود یک فرد در دو کتابخانه عمومی یک شهر عضویت داشته باشد و در آمارها به‌عنوان دو عضو محاسبه شود.

دهقانلو ادامه داد: همچنین در برخی موارد، افراد فوت‌شده تا مدت‌ها در فهرست اعضای کتابخانه‌ها باقی می‌ماندند که این موضوع بر دقت آمارها تأثیر می‌گذاشت.

وی با تأکید بر نقش توسعه خدمات الکترونیکی در شناسایی اعضای واقعی و فعال کتابخانه‌ها تصریح کرد: اکنون با استفاده از سامانه جدید، آمار عضویت‌ها دقیق‌تر شده و اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان نیز خدمات خود را بر اساس این اطلاعات ارائه می‌دهد.

وجود بیش از یک میلیون نسخه کتاب در کتابخانه‌های عمومی سمنان

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان سمنان در ادامه با اشاره به ظرفیت منابع کتابخانه‌ای استان گفت: بیش از یک میلیون و ۲۲۰ هزار نسخه کتاب در کتابخانه‌های عمومی استان وجود دارد.

دهقانلو افزود: از این میزان، یک میلیون و ۱۲۴ هزار نسخه در کتابخانه‌های نهادی و ۱۲۶ هزار نسخه نیز در کتابخانه‌های مشارکتی نگهداری می‌شود.

وی در پایان تأکید کرد: آمار اعلام‌شده صرفاً مربوط به کتابخانه‌های عمومی استان است و منابع کتابخانه‌های دانشگاهی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و سایر مجموعه‌ها را شامل نمی‌شود.