ساخت کتابخانه جدید در سمنان؛ اعطای ۱۵۰۰ مترمربع زمین

به گزارش خبرنگار مهر، سعید دهقانلو پیش از ظهر یکشنبه در چهارمین جلسه انجمن کتابخانه‌های عمومی شهرستان سمنان در کتابخانه های عمومی استان از آغاز ساخت کتابخانه جدید در مسکن مهر سمنان خبر داد.

وی افزود: مقدمات احداث کتابخانه‌ای جدید در زمینی به مساحت یک‌هزار و ۵۰۰ مترمربع در منطقه مسکن مهر فراهم شده است

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان سمنان با بیان اینکه هم‌زمان با هفته کتاب در آبان‌ماه، عملیات اجرایی این پروژه آغاز می شود، گفت: این کتابخانه با هدف تامین نیاز کتابخانه مسکن مهر سمنان احداث می شود.

دهقانلو ادامه داد: توسعه دسترسی شهروندان به خدمات کتابخانه‌ای، بازطراحی فضاها و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی و فناورانه، با هدف ارتقای کیفیت خدمات دنبال می‌شود.

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای ارائه خدمات یکی از کتابخانه‌های اصلی شهر سمنان در روزهای جمعه خبر داد و افزود: آکادمی نویسندگان نوجوان از آبان‌ماه در کتابخانه مرکزی سمنان، با حضور نویسندگان برجسته استان راه اندازی می شود