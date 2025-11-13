به گزارش خبرنگار مهر، سعید دهقانلو بعد از ظهر پنجشنبه در دیدار با خانواده شهید قدرت الله هراتیان در منزل این شهید گرانقدر با حضور فرماندار دامغان بیان کرد: چاپ و نشر، یکی از راه‌های مهم برای تبیین سیره شهدا است.

وی با بیان اینکه مستند سازی از زندگی و سیره و وصایای شهیدان استان سمنان از جمله مهمترین ضرورت‌های فرهنگی است، افزود: پدران و مادران شهدا سرمایه‌های فرهنگی نظام هستند و باید تلاش کنیم با مستندسازی خاطرات آن‌ها و چاپ کتاب، آیندگان را از رشادت‌ها و بخشی از تاریخ دفاع مقدس مردم ایران‌زمین آگاه سازیم.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان سمنان با بیان اینکه بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار جلد کتاب در کتابخانه های عمومی استان وجود دارد، گفت: تلاش شده در این کتابخانه ها، بخش بزرگی به زندگی و وصیت نامه شهدای استان اختصاص داده شود.

دهقانلو همچنین با بیان اینکه سرانه کتابخانه و مطالعه در استان سمنان به نسبت نرم کشوری در وضعیت خوبی برخوردار است، گفت: تلاش داریم با تنوع بخشی به کتابخانه ها بر تعداد افراد عضو کتابخانه های عمومی بیافزاییم.

علیرضا نوچه ناسار فرماندار دامغان هم در سخنانی با بیان اینکه این شهرستان ۱۲ کتابخانه دارد که اکثرشان مزین به نام شهدای گرانقدر شهرستان هستند، گفت: مردم دامغان مردمی کتابخوان و البته قدرشناسی نسبت به شهدا محسوب می‌شوند.

نوچه ناسار با بیان اینکه نزدیک به شش هزار نفر در دامغان عضو کتابخانه عمومی هستند، ابراز داشت: در طول سال شاهد برگزاری رویدادهای خوب کتابخوانی داریم که امیدواریم روند اجرای این برنامه‌ها چه به لحاظ کمی و چه کیفی بیشتر شود.